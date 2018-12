Beim Heimturnier den Hattrick vor Augen

KETSCH.Die Spvgg 06 Ketsch hat bei den vergangenen zwei MorgenMasters-Auflagen das eigene Qualifikationsturnier in der Neurotthalle gewonnen. Gelingt dem Fußball-Landesligisten 2019 der dritte Streich? Coach Frank Eissler ist vorsichtig: „Die Erwartungen von außen sind aufgrund der Erfolge in den vergangenen beiden Jahren sicher wieder groß. Doch bei unserem Turnier in eigener Halle sind starke Mannschaften am Start. Meist entscheidet da auch die Tagesform“, sagt der Trainer.

Ein Erfolgserlebnis würde den Ketschern allerdings sehr guttun. Auf dem Feld lief es in der aktuellen Runde überhaupt nicht so, wie es sich Eissler und die Sportliche Leitung des Clubs eigentlich vorgestellt hatten. Nach 15 Spieltagen belegt Ketsch in der Landesliga-Tabelle nur den zehnten Rang. 16 Punkte haben die 06er in den bisherigen Partien geholt. Allerdings datiert der letzte Pflichtspielsieg vom 23. September: ein 2:1-Erfolg gegen FT Kirchheim. Danach reichte es in den folgenden neun Ligabegegnungen nur noch zu drei Unentschieden.

„Wir hatten nach den ersten Spielen gleich vier längerfristige Ausfälle, und diese Jungs haben alle in der Abwehr gespielt. Das hat uns ganz schön verunsichert“, blickt Eissler auf eine schwierige erste Saisonhälfte zurück. Der Coach sagt: „Wir haben uns im Sommer gut verstärkt, wollten nach Rang zehn in der Saison 2017/2018 eigentlich weiter vorn mitspielen. Nun hoffen wir auf eine bessere Rückrunde.“

Mittelfeldspieler Kevin Medina Lopez wird Ketsch verlassen. Wohin ist unbekannt. Neu im Winter kommen wird Dinc Ylias Can, der beim Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen in der laufenden Runde nicht so zum Zug kam. „Er wird auch beim MorgenMasters spielen“, sagt Eissler, der betont: „Das Team, das in der Halle spielen wird, hat mit der Mannschaft auf dem Feld nicht viel zu tun. Einige Jungs sind einfach zu verletzungsanfällig, deshalb spielen sie nicht unterm Dach“, sagt Eissler, der betont: „Favoriten sind für mich die Waldhöfer, der VfR Mannheim, Heddesheim und die Pfälzer Teams wie Arminia Ludwigshafen oder der FV Dudenhofen.“ bol

