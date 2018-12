Finalrunde das Ziel – aber nicht um jeden Preis

HEDDESHEIM.„Wir werden einige Spieler schonen“, kündigt Rene Gölz vor dem MorgenMasters 2019 an. Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten Fortuna Heddesheim hat seinen Fokus schon auf die Rückrunde gelegt. „Die Halle hat bei uns in dieser Saison nicht so die Priorität“, gibt der Coach offen zu, betont aber auch: „Die Spieler, die Lust auf das MorgenMasters haben, werden natürlich auch spielen. Und natürlich wäre es toll, wenn wir das Finalturnier wieder erreichen würden.“

Favoriten sind für Gölz „wieder die gesetzten Teams und vor allem der SV Waldhof“. Mit der abgelaufenen ersten Saisonhälfte ist Gölz nicht ganz zufrieden. Die Fortuna belegt in der Verbandsliga Nordbaden derzeit den fünften Tabellenrang. Der Heddesheimer Rückstand auf Spitzenreiter SV Sandhausen II beträgt allerdings nur vier Zähler. Und auf den momentanen Ligazweiten VfB Gartenstadt sind es für den Vize-Meister der vergangenen Verbandsligarunde ebenfalls nur vier Punkte. Da ist also in der zweiten Saisonhälfte noch alles drin.

„Der Verlauf der Hinserie war im Großen und Ganzen in Ordnung. Was mich allerdings zum Schluss geärgert hat, war das abschließende Spiel in Heidelsheim. Dass wir dort trotz einer 1:0-Führung am Ende nur mit einem 1:1 und einem Punkt nach Hause fahren, hat mich schon arg gefuchst“, sagt Gölz.

Für die zweite Saisonhälfte haben die Heddesheimer schon einen neuen Spieler an Land gezogen. Berkan Demiröz, Torjäger des SV Enosis Mannheim in der Fußball-Kreisliga, wird in der Rückrunde das Trikot der Fortuna tragen. In zwölf Ligaspielen erzielte der Angreifer stolze 20 Treffer. Vor seinem Engagement bei Enosis markierte Demiröz für den Kreisligisten FV Badenia St. Ilgen 54 Tore in 40 Spielen.

Die Fortuna habe mit Cihad Ilhan derzeit nur einen festen Stoßstürmer, deshalb sei „die Verpflichtung von Demiröz wichtig“, betonte der Sportliche Leiter der Fortuna, Manfred Jordan. Ob der Neuzugang schon beim MorgenMasters zum Einsatz kommt, ist noch nicht entschieden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018