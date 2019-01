Geld für neue Bälle

Von links: Marc Rothenberger (Horrenberg), Daniela König (Rheinau) und Benjamin Waldmann (Oppau). © Nix

Mannheim.Beim MorgenMasters geht es nicht nur um den großen Sport, sondern es wird traditionell auch immer an die Kleinen gedacht. Für alle Clubs unterhalb der 7. Liga wird deshalb der Jugendsonderpreis der Stadt Mannheim ausgelobt. Die drei besten Mannschaften aus der Punktewertung in der Qualifikation werden deshalb mit Geldpreisen ausgezeichnet, die strikt an die Jugendarbeit gebunden sind. 750 Euro gingen in diesem Sinn an die SG Horrenberg, 500 Euro erspielte sich Mitausrichter SC Rot-Weiß Rheinau und über 250 Euro durft sich der drittplatzierte BSC Oppau freuen, der in der Jugend eine Spielgemeinschaft mit dem TV Edigheim bildet.

„Wir benötigen dringend Bälle und anderes Trainingsmaterial“, wusste Rheinaus Jugendleiterin Daniela König schon ganz genau, was mit dem Preisgeld passieren soll und lag damit auf einer Wellenlänge mit den Vertretern der anderen erfolgreichen Vereine. „Wenn noch etwas übrig bleibt, geht das ins Sommer-Camp“, sagte der Oppauer Jugend-Koordinator Benjamin Waldmann. Mannheims Sportbürgermeister Lothar Quast, der die Preise übergab, betonte den Zusammenhang von Leistungssport und Jugendförderung. th

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019