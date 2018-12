Karlsruher zeigen Flagge

MANNHEIM.Das Teilnehmerfeld beim MorgenMasters ist immer für Überraschungen gut. Neben vielen alten Bekannten aus dem näheren Umkreis gibt es stets eine Reihe von Mannschaften, die weite Anfahrtswege in Kauf nehmen, um beim Budenzauber in der Mannheimer Neckarstadt dabei sein zu können. So auch dieses Jahr: Mit der DJK Karlsruhe-Ost und dem FV Fortuna Kirchfeld sind gleich zwei Vereine aus der Fächerstadt vertreten. Während B-Ligist DJK seine Visitenkarte beim dritten Qualiturnier abgibt, ist Kirchfeld beim abschließenden fünften Turnier am Start. Als Landesligist reisen die Karlsruher durchaus mit Ambitionen an und hoffen auf einen Überraschungscoup.

Zurück zum dritten Turnier: Dort dürfen sich die Zuschauer auf eine geballte Ladung vorderpfälzer Fußballtradition freuen. Mit dem BSC Oppau, dem FSV Oggersheim und dem VfR Frankenthal sind gleich drei Vereine im Einsatz, die in ihrer Historie schon höherklassig gespielt haben. Während die große Zeit der Oppauer und des VfR Frankenthal schon lange zurückliegt, sind die Erfolge der Oggersheimer vielen Kennern der Szene noch gut in Erinnerung. Zwischen 2006 und 2009 spielten die Ludwigshafener in der Regionalliga, ehe finanzielle Probleme den Verein in die Insolvenz führten. Heute ist der FSV in der B-Klasse beheimatet. mwh

