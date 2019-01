Kirchfeld löst das letzte Ticket

Mannheim.Die Tickets für das Final-Turnier des 25. MorgenMasters sind vergeben. Gestern Abend gewann der FV Fortuna Kirchfeld das fünfte und abschließende Qualifikationsturnier in der Mannheimer GBG Halle. Der mittelbadische Landesligist aus Karlsruhe besiegte den SV Waldhof II im Endspiel mit 3:2. Das Spiel um Platz drei entschied der MFC Phönix mit 5:3 nach Neunmeterschießen gegen den ASV Fußgönheim für sich. Insgesamt kamen zu dem zweitägigen Turnier mehr als 450 Zuschauer in die Halle am Herzogenried.

Neben den drei gesetzten Teams SV Waldhof, VfR Mannheim und Arminia Ludwigshafen haben sich die Sieger der fünf Qualifikationsveranstaltungen ihren Platz für das Finalturnier am Sonntag direkt gesichert: Spvgg 06 Ketsch, ASV Fußgönheim, FV Dudenhofen, FSG Riedrode (TVL-Cup) und Fortuna Kirchfeld spielen am Sonntag um den Wanderpokal und die 2500 Euro Siegprämie. Über die Punktewertung schafften auch der SV Waldhof II, SG Horrenberg, Rot-Weiß Rheinau, FC Hochstätt Türkspor, BSC Oppau, DJK/SV Phönix Schifferstadt und der VfB Gartenstadt II den Sprung in das 15er-Teilnehmerfeld.

Im Finale des abschließenden Quali-Wettbewerbs gingen die Waldhöfer zunächst durch den Treffer von Maurice Moldneu in Front. Im Gegenzug erzielte Stephan Fouda per Kopf das 1:1 und Mladen Tesanovic brachte Fortuna Kirchfeld drei Minuten vor Schluss mit 2:1 in Führung. FV-Spielertrainer Dirk Rohde erhöhte auf 3:1. Percy Nadler gelang für die Waldhöfer nur noch das 3:2. „Wir spielen gerne Hallenturniere, ich war schon mit dem FV Malsch vor ein paar Jahren beim Masters bei. Die Veranstaltung ist super hier, grandios ist es nun, dass wir hier gewonnen haben“, sagte der Kirchfelder Coach Rohde nach dem Turniercoup seiner Mannschaft.

Im Halbfinale zuvor hatten die Waldhöfer den MFC 02 Phönix mit 1:0 bezwungen. Torschütze war Dennis Geißelmann. Tino Hodzic schoss Kirchfeld ins Finale. Durch seinen Treffer 15 Sekunden vor Schluss gewann die Fortuna mit 1:0 gegen den ASV Fußgönheim.

Heddesheim scheitert erneut

Im ersten Viertelfinale ließ der SV Waldhof II dem FC Hochstätt Türkspor keine Chance und gewann mit 6:1. Top-Favorit Fortuna Heddesheim scheiterte wie schon am Sonntag erneut im Neunmeterschießen im Viertelfinale. Gegen den MFC Phönix verlor der Verbandsligist mit 6:7. Damit verpasste die Fortuna, die zugleich Mitausrichter des Masters ist, auch das Finalturnier.

Mit der TSG Weinheim musste danach der nächste Kandidat für den Turniersieg die Segel streichen. Die Bergsträßer scheiterten am späteren Turniersieger Fortuna Kirchfeld mit 3:4. Der ASV Fußgönheim zog mit einem 5:4 nach Neunmeterschießen über den FC Türkspor ins Halbfinale ein.

