Langer Atem wird belohnt

Mannheim.Die Spieler des siegreichen SV Waldhof hatten den großen MorgenMasters-Wanderpokal gerade mit in die Kabine genommen, da wurde in der Mannheimer GBG Halle schon an den ersten Schrauben gedreht und mit dem Abbau begonnen. Spätestens dann setzen auch die Organisatoren zu ihrer Manöverkritik an – und dass mit der 25. Auflage gerade die Jubiläumsausgabe der größten Hallenfußball-Turnierserie der Region abgepfiffen wurde, spielte da natürlich eine besondere Rolle.

„So lange durchgehalten zu haben und auch diese Ausgabe trotz der Widrigkeiten gestemmt zu haben – darauf darf man schon stolz sein“, fasste Michael Nägle, 1. Vorsitzender des Mitausrichters FV Fortuna Heddesheim, seine ersten Eindrücke mit Blick auf 25 Jahre zusammen und spielte damit auch auf die lange Suche nach einem Kunstrasen sowie die zusätzlichen Auflagen von Stadt und Feuerwehr an.

Die zwei Besten im Finale

Video Video MorgenMasters 2019: Das Finale Durch die Vorrunde sind beide Mannschaften problemlos marschiert: Im Finale standen sich der SV Waldhof und Fortuna Kirchfeld gegenüber. Durch die Vorrunde sind beide Mannschaften problemlos marschiert: Im Finale standen sich der SV Waldhof und Fortuna Kirchfeld gegenüber.

Sportlich fand Nägle das Niveau „in Ordnung“, dass mit dem FV Kirchfeld und dem SV Waldhof die beiden besten Mannschaften das Finale bestritten hatten – darüber gab es keine zwei Meinungen. Allerdings gab es laut Nägle auch noch Luft nach oben. „Arminia Ludwigshafen hat nach dem Gewinn der Stadtmeisterschaft vielleicht ein bisschen zu lange gefeiert“, kommentierte Nägle augenzwinkernd die magere Ausbeute der Arminen, die als gesetzte Mannschaft die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Sogar gänzlich vermisst wurde die Auswahl des Mitausrichters Heddesheim. „Beim Final-Turnier dabei zu sein, ist schon unser Anspruch“, räumte Fortuna-Chef Nägle ein, nachdem der Verbandsligist trotz starker Vorrunde im Viertelfinale des vierten Qualifikationsturniers per Neunmeterschießen gescheitert war und auch beim fünften Quali-Wettbewerb nicht mehr nachlegen konnte.

Ansonsten fiel auf, dass vor allem wieder die Pfälzer Mannschaften das Masters prägten, ein Drittel der 15 Teams im Final-Turnier kam von der linken Rheinseite. Lässt man die gesetzten Mannschaften außen vor, waren mit dem FC Türkspor Hochstätt, dem SV Waldhof II, dem VfB Gartenstadt II und Mitausrichter SC Rot-Weiß Rheinau nur vier Mannschaften aus dem engeren Mannheimer Stadtgebiet im Finale mit dabei.

In Gruppe B traten mit Endspielteilnehmer Kirchfeld, der Arminia Ludwigshafen, DJK/Phönix Schifferstadt, dem ASV Fußgönheim und der SG Horrenberg sogar ausschließlich Clubs mit einer weiten Anfahrt an. Haben die Mannheimer Vereine keine Lust mehr auf das Masters? Erwin Prudlik, Präsident des Mitausrichters Rheinau verneint hier. „Das würde ich nicht so sehen. Natürlich wäre es schön, wenn noch mehr Mannheimer Traditionsclubs mit dabei wären, aber der Zuspruch in den Qualifikationsturnieren war da und am Ende entscheidet dann der sportliche Wettbewerb, wer am Finaltag mit dabei ist“, sagte Prudlik.

Dieser war in diesem Jahr an den Zuschauerzahlen gemessen der lukrativste für die Masters-Macher, die am Sonntag über 500 zahlende Zuschauer begrüßen durften. Mit den Aktiven zusammen füllten so fast 900 Fußball-Freunde die Ränge in der GBG Halle am Herzogenried. „Damit sind wir sehr zufrieden, nachdem es in den vergangenen Jahren leicht rückläufig war“, bilanzierte Fortuna-Chef Nägle, der auch den Zuspruch beim abschließenden, zweigeteilten Quali-Wettbewerb unter der Woche hervorhob. „Das war zuletzt immer der schwierigste Termin. Wann die Leute in die Halle kommen, lässt sich also kaum kalkulieren“, sagt Nägle, für den also auch die 25. Auflage dieser Traditionsveranstaltung immer noch einige Überraschungen bereithielt.

Info: Videos und Fotostrecke unter morgenmasters.de

