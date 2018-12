Linksrheinische Clubs im Dutzend

FRANKENTHAL.Nicht weniger als ein Dutzend Teams aus der Pfalz nehmen am 25. MorgenMasters teil. Darunter ist mit dem VfR Frankenthal auch ein Traditionsverein mit großer Geschichte. In den 50er und 60er Jahren duellierten sich die Blau-Weiß-Schwarzen noch mit dem großen 1. FC Kaiserslautern. Bei der Bundesliga-Gründung 1963 spielte der VfR in der Regionalliga. Seit Ende der 70er ging es dann allerdings kontinuierlich bergab. Aktuell sind die Frankenthaler beim Masters als Aufsteiger in die Bezirksliga Vorderpfalz am Start.

„Da haben wir leider den Saisonstart verschlafen und mussten uns früh von Trainer Micha Bengel trennen, den wir im Sommer erst verpflichtet hatten“, erklärt Thomas Pasdziorek, der Sportliche Leiter des VfR. Dann übernahmen drei Spieler, Halil Kaya, Patrick Corell und Tobias Winsel die Verantwortung. Seitdem geht es bergauf. In der Tabelle liegen die Frankenthaler auf Rang zehn, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist schon groß.

„Wir haben aber acht bis zehn Punkte zu wenig“, findet Pasdziorek, der sagt: „Die Jungs freuen sich riesig auf das MorgenMasters. Die Organisation ist top, die Turniere sind super besetzt, da ist ein großer sportliche Anreiz da.“ Mit Enes Sen und Timucin Sürmen stehen auch zwei Spieler im Kader des VfR, die schon das Trikot des VfR Mannheim trugen. „Wir wollen auf jeden Fall eine gute Rolle in Mannheim spielen“, kündigt Pasdziorek an.

Geheimtipp Phönix Schifferstadt

Von links des Rheins kommen neben dem für das Final-Turnier gesetzten Masters-Dauergast Arminia Ludwigshafen (Oberliga) um seinen neuen Trainer Hakan Atik zudem die Verbandsligisten FV Dudenhofen, der Ludwigshafener SC und der ASV Fußgönheim.

Landesligist DJK Phönix Schifferstadt mit seinen Hallen-Spezialisten konnte schon in den vergangenen Masters-Auflagen überzeugen. Bezirksligist wie der VfR Frankenthal sind auch der BSC Oppau und Südwest Ludwigshafen. Allenfalls Außenseiterchancen werden dem TuS Altrip, SV Pfingstweide, FSV Oggersheim (alle B-Klasse) und TuS Flomersheim (C-Klasse) eingeräumt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018