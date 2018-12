Nach Anlaufschwierigkeiten steht der Plan

Mannheim.Das MorgenMasters feiert Jubiläum, doch ausgerechnet die 25. Auflage hatte mit erheblichen Problemen in der Vorbereitung zu kämpfen. Da der bisherige Kunstrasen-Partner ausfiel, stand die größte Hallenfußball-Turnierserie der Region zeitweise sogar auf der Kippe. Doch nachdem in der Vorwoche die Teilnehmerfelder endgültig gefüllt werden konnten, stehen nun auch die Spielpläne für die fünf Qualifikationsturniere, die am 29. Dezember mit dem Wettbewerb in der Ketscher Neurotthalle beginnen. Dem traditionellen Budenzauber steht also nichts mehr im Weg.

„Die Vorbereitung hat uns fast mehr Nerven gekostet, als sonst die Durchführung der Turniere“, berichtet Erwin Prudlik vom SC Rot-Weiß Rheinau stellvertretend für die vier Ausrichtervereine von unruhigen Zeiten, in letzter Minute konnte dann aber noch eine Kunstrasen-Firma im Saarland ausfindig gemacht werden, die für den fraglichen Zeitpunkt bis zum großen Finale am 20. Januar in der GBG Halle eine Zusage machte. „Das war ein echter Lucky Punch, ein Glückstreffer gerade noch rechtzeitig“, atmeten Prudlik und seine Mitstreiter auf. Verschärfte Brandschutzbestimmungen sorgten dann für eine weitere Verzögerung der Ausschreibung, doch die Vereine ließen das Masters trotz des schmalen Zeitfensters nicht im Stich. „Auf den zweiten Aufruf hatten wir dann eine sehr große Resonanz, es waren am Ende sogar 20 Prozent mehr Bewerbungen als sonst. Das hat uns ebenso überrascht wie gefreut“, sagt Prudklik, der sich mit seinen Kollegen dann an die Feinplanungen machen konnte.

Die sehen zum Start am 29. Dezember in Ketsch (ab 10 Uhr) ein Turnier mit vier Fünfer-Gruppen vor, wobei Landesligist und Gastgeber Spvgg Ketsch nach zuletzt zwei Siegen in Folge sicher wieder zu den Favoriten gehört. Auf der Rechnung sollten die Ketscher aber sicher Clubs wie den aufstrebenden Kreisligisten SV Enosis haben.

Weiter geht es dann in Lampertheim, wo in der Jahnhalle am 9., 11. und 13. Januar gespielt wird. Nach dem 35. Lampertheimer Hallen-Cup zieht die Masters-Serie dann in ihr Wohnzimmer um. Die Quali-Turniere drei (12. Januar), vier (13. Januar) und fünf (15./16. Januar) finden allesamt in der Mannheimer GBG Halle am Herzogenried statt.

Dort findet am 20. Januar auch das große Final-Turnier statt, für das sich die fünf Quali-Sieger und die sieben Punktbesten aus der Vorrunde qualifizieren. Als Gruppenköpfe der drei Fünfer-Pools im Finale sind der SV Waldhof, der VfR Mannheim und Arminia Ludwigshafen gesetzt, nachdem im Vorjahr nur Titelverteidiger SVW eine Wildcard erhalten hatte. „Damit wollten wir eine Art ’Best of’ für das Finale setzen“, erläutert Prudlik den Modus. Mit dem Waldhof (zehn Turniersiege) und dem VfR (3) sind die erfolgreichsten Teams der Masters-Historie mit dabei und die Arminia gehört nicht nur wegen ihres Erfolgs in 2006 ohnehin zum Inventar des Masters.

