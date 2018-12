Nachbarn setzen alles auf eine Karte

Ried.Der 35. TVL Hallen-Cup in Lampertheim ist wie gehabt das zweite Qualifikationsturnier der MorgenMasters-Serie. Als einzige Quali auf hessischem Boden sammeln sich stets die meisten Teilnehmer aus Südhessen beim Traditionsturnier in der Spargelstadt. Am 9., 11. und 13. Januar wird die Jahnhalle im Lampertheimer Sportzentrum Ost sogar alle neun Starter aus dem Gebiet des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) beherbergen, denn bei den anderen vier Quali-Turnieren sind bei der 25. Auflage des MorgenMasters keine Vertreter aus dem HFV-Gebiet am Start.

Neben Ausrichter und Titelverteidiger TV Lampertheim gehen acht weitere Teams aus dem Fußballkreis Bergstraße in der Spargelstadt an den Start. Der interessanteste Vertreter ist dabei sicherlich die FSG Riedrode, die als Tabellenführer der Kreisoberliga Bergstraße überwintert. Die Fußball-Spielgemeinschaft aus SG Riedrode und FSV Riedrode ist dabei nur der erste Schritt zum Zusammenschluss beider Hauptvereine aus dem Bürstädter Ortsteil, die im Jahr 2019 als Fußball Sportgemeinde (FSG) Riedrode ihre Kräfte in dann nur noch einem Großclub bündeln wollen.

Der FSG ist auch beim MorgenMasters 2019 einiges zuzutrauen. 2014, 2015 und 2017 hieß der Sieger beim TVL Hallen-Cup FSV Riedrode und die Riedroder sind daher auch beim MorgenMasters-Finalturnier in der Mannheimer GBG Halle keine Unbekannten.

A-Ligisten in Lauerstellung

Neben dem TVL und der FSG stellt die Kreisoberliga Bergstraße noch zwei weitere Teilnehmer in Lampertheim: So liegt der einzige Turniersieg (1999) beim TVL Hallen-Cup für den FC Alemannia Groß-Rohrheim zwar schon lange zurück, doch der aktuelle Tabellensechste verfügt über eine spielerisch gute Mannschaft und stellt mit Marcel Eckhardt (22 Tore) auch den besten Torjäger der Kreisoberliga.

Ihr Debüt gibt in Lampertheim die TSV Rot-Weiss Auerbach. Der Club aus dem Bensheimer Ortsteil wird mit Tunjo Bozanovic allerdings von einem Coach trainiert, dem der TVL Hallen-Cup alles andere als fremd ist. Interessant dürfte auch werden, welche Rolle die A-Ligisten A.S. Azzurri Lampertheim, VfB Lampertheim und FV Biblis beim Traditionsturnier in der Jahnhalle spielen können, die sich in der Vergangenheit alle drei schon in die Siegerliste eintragen konnten. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018