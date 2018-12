Reifere Kicker bekommen ihr eigenes Turnier

MANNHEIM.Zur MorgenMasters-Serie gehört der Wettbewerb genau genommen nicht ganz dazu, aber das AH-Turnier in der GBG Halle hat sich längst zu einem wichtigen Eckpfeiler des Finalwochenendes entwickelt. Nun gehen die Masters-Verantwortlichen den nächsten Schritt. Das Motto hierbei: Aus eins mach zwei, aus dem bisherigen Ü-35-Turnier werden zwei getrennte Veranstaltungen in zwei Altersklassen.

„Ich denke, dass die Bedingungen in der GBG Halle mit Kunstrasen und Vollbande schon optimal sind und den AH-Spielern die Möglichkeit bieten, nochmals auf einer großen Bühne aufzutreten“, kennt Masters-Chef Erwin Prudlik die Gründe für den unverändert regen Zuspruch auf das Turnier. „Da der eine oder andere Verein nach einem Ü-50-Turnier angefragt hat, haben wir uns für diese zusätzliche Veranstaltung für die etwas reiferen Kicker entschieden, denn bei den Ü 35 wird doch noch physisch einiges abverlangt.“ Für das neue Ü-50-Turnier am Freitag, 18. Januar, steht das Teilnehmerfeld allerdings noch nicht endgültig fest. Die Veranstalter planen mit mindestens acht und maximal zehn Mannschaften in dieser Altersklasse.

Das Ü-35-Turnier am 19. Januar startet um 10 Uhr mit der Vorrundenpartie zwischen dem SC Rot-Weiß Rheinau und dem SC Käfertal. Insgesamt 20 Mannschaften in vier Fünfergruppen nehmen teil, darunter auch Titelverteidiger Kamerunischer Sport Rhein-Neckar. Das Gros der Teams kommt aus dem Mannheimer Stadtgebiet, darunter die Mannschaften von Harmonia Waldhof, SKV und DJK Sandhofen, DJK Käfertal, TSG Rheinau, VfL Kurpfalz Neckarau oder Germania Friedrichsfeld. Mit dem VfR Frankenthal und dem FSV Oggersheim reisen zudem zwei Teams von der linken Rheinseite an – und mit der AH des Karlsruher FV gibt sogar ein Traditionsverein seine Visitenkarte ab, der 1910 schon einmal Deutscher Meister war. Prudlik erwartet an beiden Tagen eine interessante Veranstaltung: „Die Geselligkeit rund um das Turnier und das Aufeinandertreffen vieler ehemaliger Fußballgrößen macht das Ganze attraktiv.“ mwh

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018