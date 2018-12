Sonderpreis für vorbildliches Miteinander

Mannheim.Auf dem begrenzten Raum in der Halle kann es auch mal hitzig zugehen, die Organisatoren des MorgenMasters haben damit schon ihre leidvollen Erfahrungen gemacht. 2013 stand die Fortsetzung des Turniers sogar auf der Kippe, als Schiedsrichter angegangen wurden und die Unparteiischen zwischenzeitlich die Pfeifen niederlegten.

Seitdem hat sich einiges getan. Die Turnierbestimmungen wurden geändert, um vor allem an der Bande Druck aus dem Kessel zu nehmen, und die Teilnehmer verpflichten sich, den Fairplay-Charakter des Wettbewerbs zu unterstützen. „Natürlich gibt es immer Luft nach oben“, sagt Mitorganisator Erwin Prudlik und wünscht sich vor allem von den Mannschaftsverantwortlichen mehr positiven Einfluss auf Spieler und Umfeld. Aber insgesamt sei durchaus eine Veränderung wahrzunehmen.

Für besondere Aktionen im Sinne des Fairplays gibt es daher auch wieder einen Sonderpreis, den der Fußballkreis Mannheim und der Badische Fußball-Verband (bfv) als Sponsoren unterstützen – falls sich ein Club oder eine Einzelperson hervortun sollten. „Das soll aber nichts Inszeniertes oder Erzwungenes sein, sondern muss aus der Situation entstehen“, erklärt Prudlik die Kriterien für die Auszeichnung.

Eine Vergabe des attraktiven Preises ist in diesem Sinne also nicht obligatorisch, doch nicht zuletzt mit Blick auf das Jubiläum des Turniers würden die Organisatoren am Ende des Final-Turniers natürlich gerne eine besondere Fairplay-Aktion in den Vordergrund rücken. th

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018