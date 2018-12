Teilnehmer stehen fest

Mannheim.Das MorgenMasters feiert Jubiläum, doch ausgerechnet die 25. Auflage der größten Hallenfußball-Turnierserie der Region stand bis vor wenigen Wochen auf der Kippe, weil vom bisherigen Masters-Partner kein Kunstrasen zur Verfügung gestellt werden konnte. Buchstäblich in letzter Minute wurde dann aber doch noch eine Alternative gefunden: Ein Hersteller aus dem Saarland wird für die entsprechenden Termine nun den passenden Untergrund bereitstellen.

„Zum Glück haben wir zum passenden Zeitpunkt angefragt, sonst wäre auch der weg gewesen“, atmet Erwin Prudlik vom Organisationsteam des MorgenMasters deutlich durch – so schwierig hatten sich die Vorarbeiten für den beliebten Hallenkick selten dargestellt. Aufgrund der Unsicherheiten rund um das Kunst-Grün war dann auch das Anmeldefenster für die interessierten Clubs relativ eng, doch inzwischen sind die Teilnehmerfelder der fünf Qualifikationsturniere alle gefüllt. „Der gute Zuspruch hat uns angesichts der kurzen Zeit dann sogar positiv überrascht. Die Nachfrage lag bei fast 20 Prozent mehr als in den vergangenen Jahren“, sagt Prudlik.

Die vorläufige Verteilung der Starter auf die fünf Quali-Turniere, die am 29. Dezember mit der Veranstaltung in Ketsch beginnen, ist bereits erfolgt. Stehen die Spielpläne endgültig, werden diese dann voraussichtlich Mitte der nächsten Woche unter der gewohnten Adresse morgenmasters.de in einem digitalen Blätterkatalog veröffentlicht.

Das Final-Turnier des 25. MorgenMasters steigt am Sonntag, 20. Januar, mit 15 Mannschaften, gesetzt sind der SV Waldhof, der VfR Mannheim und Südwest Ludwigshafen. th

