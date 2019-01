Titelverteidiger ist schon raus

Lampertheim.Der Finaltag beim 35. TVL Hallen-Cup findet ohne den Titelverteidiger und Ausrichter TV Lampertheim statt. In der Vorrundengruppe eins kam es am Freitagabend im letzten Gruppenspiel zu einem echten Show-down zwischen dem TV Lampertheim und der FSG Riedrode, indem dem Sieger der Gruppensieg winkte, während für den Verlierer das Weiterkommen auf dem Spiel stand. Die FSG gewann die Begegnung gegen den TVL mit 2:1 und holte sich damit den Gruppensieg. Der TVL besaß mit sieben Zählern nach der Niederlage aber immer noch die Chance, als einer der beiden besten Gruppendritten am Sonntag mit dabei zu sein, war nun aber auf Schützenhilfe des FC Olympia Lampertheim angewiesen. Diese blieb jedoch aus, denn der FCO unterlag der TSV Auerbach mit 1:11. Damit kegelten die Bensheimer den TVL aufgrund der besseren Tordifferenz aus dem Turnier.

Nachdem der VfB Lampertheim am Mittwoch gegen die beiden klassenhöheren Kreisoberligisten FSG Riedrode und TV Lampertheim vier Zähler geholt hatte, mussten sich die Grün-Weißen im dritten Turnierspiel gegen den A-Liga-Konkurrenten FV Biblis mit einem 3:3 begnügen. Dabei rächte sich letztlich ein beim Stand von 3:2 für den VfB verschossener Neunmeter von Cem Duman, denn fast mit der Schlusssirene gelang Alexander Boxheimer mit einem Fernschuss noch der 3:3-Ausgleich für den FVB. Um beim Finaltag am Sonntag mit dabei zu sein, musste der VfB Lampertheim daher zum Abschluss gegen den Mannheimer B-Ligisten SC Blumenau unbedingt gewinnen. Dabei machten es die Grün-Weißen zunächst spannend und lagen mit 1:2 zurück, aber letztlich hieß es am Ende dann doch 6:2 für den VfB, der damit ins Viertelfinale einzog.

Die Azzurri Lampertheim schafften zum Auftakt des zweiten Vorrundentages nach den beiden Remis am Mittwoch eine Überraschung, als sie den Südwest-Landesligisten SV/DJK Phönix Schifferstadt mit 4:3 bezwangen. Dabei markierte Marcel Rose erst in der Schlussminute das Siegtor für den A-Ligisten. Den Lohn dafür holten sich die Italiener dann in ihrem letzten Vorrundenspiel ab, denn durch einen souveränen 5:0-Sieg über den Mannheimer B-Ligisten Spvgg 07 Mannheim lösten die Azzurri gestern als erstes Team das Viertelfinalticket. Den Sieg in der Gruppe zwei holte sich aber der FC Alemannia Groß-Rohrheim. Zwischen den punkt- und torgleichen VfB und Azzurri entschied das Los darüber, wer zweitbester Gruppenzweiter wurde.

