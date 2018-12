Torjäger und Top-Keeper

Mannheim.Stolze 17 Tore in der Vorrunde und dann noch einmal sechs Treffer beim Final-Turnier – diese Vorstellung von Burak Gülmez konnte im Januar 2018 bei der 24. Auflage des MorgenMasters selbst der vierfache Serien-Torjäger Murat Efe nicht mehr toppen. Mit 23 Toren holte sich Gülmez den begehrten Werner-Helmschrott-Pokal für den besten Torschützen und damit eine der Sonderwertungen beim MorgenMasters.

Bei der 25. Auflage der größten Hallenfußball-Turnierserie der Region legen die Veranstalter hier aber noch einen drauf: Neben dem treffsichersten Spieler über die gesamte Turnierserie werden nun auch der beste Spieler des Final-Turniers und der beste Torwart ausgezeichnet. Wie beim Helmschrott-Pokal konnte hier die Firma Tautz Druckluft als Sponsor gewonnen werden.

„Damit wird der Weg auch für Spieler frei, die das Final-Turnier prägen und vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatten, bei den Quali-Turnieren viele Tore zu sammeln“, begründet Erwin Prudlik vom Organisationsteam die Erweiterung der Auszeichnungen.

Förderpreis für den Nachwuchs

Doch nicht nur individuelle Klasse wird von den Organisatoren belohnt. An Vereine aus den untersten vier Ligen richtet sich der traditionelle „Jugendförderpreis der Stadt Mannheim“. Unter den drei erfolgreichsten Teams wird dabei ein zweckgebundenes Preisgeld in einer Höhe von insgesamt 1500 Euro ausgeschüttet. Bedingung ist, dass die dafür in Frage kommenden Clubs auch tatsächlich eigene Nachwuchsarbeit betreiben und mindestens drei Jugendmannschaften für den Spielbetrieb gemeldet haben.

Die gewonnenen Gelder müssen dann auch gezielt in die Jugendarbeit investiert werden. Im Vorjahr sicherte sich Landesliga-Aufsteiger Türkspor Mannheim den Förderpreis und 750 Euro. Auf die Plätze kamen Kreisligist SC Rot-Weiß Rheinau (500 Euro) und Landesligist Spvgg 06 Ketsch (250 Euro). th/mwh

