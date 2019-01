Waldhof peilt Hattrick an

MANNHEIM.Dreimal in Folge hat noch kein Verein das MorgenMasters in der Mannheimer GBG Halle am Herzogenried gewonnen. Die Regionalliga-Mannschaft des SV Waldhof schickt sich am morgigen Sonntag ab 10 Uhr an, dieses Ziel zu erreichen – den „Threepeat“ im 25. Jahr des Turniers. Das wäre neuer Rekord. Und die Blau-Schwarzen wollen offenbar auch wirklich nichts dem Zufall überlassen. Unter der Woche legte der komplette SVW-Kader auf dem Kunstrasen in der GBG Halle eine spezielle Trainingseinheit ein. Welche Spieler des derzeitigen Regionalliga-Tabellenführers morgen im Aufgebot stehen, darüber schweigen sich die Waldhöfer aus. Nur soviel: Der komplette Kader der ersten Mannschaft wird am Sonntag in der Halle sein.

Der große Turnierfavorit, der wie die beiden anderen gesetzten Teams von Arminia Ludwigshafen (Oberliga) und VfR Mannheim (Verbandsliga) nicht durch die Mühlen der Qualifikationsturniere musste, eröffnet morgen um 10 Uhr mit der Partie gegen den BSC Oppau das Finalturnier. In den vergangenen beiden Jahren steigerte sich der SVW von Spiel zu Spiel. 2017 besiegten die Waldhöfer im Finale den FC Türkspor Mannheim. Im vergangenen Jahr bezwang das blau-schwarze Imperium das Team des Mitveranstalters Fortuna Heddesheim, das diesmal schon in der Qualifikation scheiterte. Weitere Gegner des SVW am morgigen Sonntag sind der FC Hochstätt Türkspor (11.10 Uhr), VfB 1950 Gartenstadt II (12.50 Uhr) und SC Rot-Weiß Rheinau (14 Uhr).

Murat Efe in Torlaune

Und beim Hochstätt Türkspor hofft vor allem einer, die großen Waldhöfer ärgern zu können: Murat Efe. Der Angreifer hat sich bereits bei vier vergangenen MorgenMasters-Veranstaltungen den Werner-Helmschrott-Pokal für den besten Torschützen des MorgenMasters gesichert. In zwei Qualifikationsturnieren hat Efe schon 18 Tore für den FC erzielt. Trifft der 28-Jährige morgen weiter, winkt ihm Auszeichnung Nummer fünf und auch das wäre ein Rekord. bol

