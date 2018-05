Abhilfe bei trägem Internet

Anzeige

Berlin/Kiel.Die Webseite lädt ewig, der Film-Stream bricht ab, der Fortschrittsbalken beim Download bewegt sich im Schneckentempo? In vielen deutschen Haushalten kommt das immer wieder vor, wie die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur zeigt. Gerade einmal zwölf Prozent der mittlerweile rund 440 000 untersuchten Anschlüsse erreichen die versprochene Maximalgeschwindigkeit. Bei 70 Prozent kommt immerhin die Hälfte an.

Wenn das Internet daheim lahmt, kann das mehrere Gründe haben – die sowohl im Haus als auch beim Netzanbieter liegen können. Bevor der Kundendienst alarmiert wird, können Anschlussinhaber selbst einige Fehlerquellen ausschließen. Ein erster Schritt ist ein Besuch auf der Website www.breitbandmessung.de der Bundesnetzagentur.

Im Notfall kündigen Kunden können außerordentlich kündigen, wenn die vertraglich vereinbarten Leistungen dauerhaft nicht erbracht werden. Etwa wenn es dem Anbieter technisch am Wohnort gar nicht möglich ist (Amtsgericht Fürth, Az.: 340 C 3088/08). Wer kann, sollte dann allerdings einen Technikwechsel in Erwägung ziehen. Lahmt der DSL-Anschluss regelmäßig, besteht nämlich die Gefahr, dass dies auch bei einem anderen Anbieter der Fall ist.

Fehlersuche am eigenen PC

Hier lässt sich die Datenübertragungsrate des Hausanschlusses ermitteln – entweder direkt über die Webseite oder man lädt sich die Desktop-App für Windows, Mac oder Linux herunter. Damit die Messung korrekt ist, sollte der Computer per Kabel am Internet-Router angeschlossen sein, sagt Nick Kriegeskotte vom IT-Verband Bitkom. Bei Notebooks sollte auch das Netzteil angeschlossen sein. Für einen besseren Überblick lohnen sich mehrere Messungen. Die Bundesnetzagentur empfiehlt 20 Messungen an zwei unterschiedlichen Tagen. Ergeben die Messungen, dass die Geschwindigkeit ungefähr im Einklang mit dem gebuchten Tarif liegt, muss der Fehler an einer anderen Stelle liegen, ebenso wenn nur bei einer WLAN-Verbindung schlechte Messwerte auftreten.