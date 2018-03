Apps helfen Vielschreibern

Anzeige

Gelsenkirchen/Ludwigshafen.Wischen statt tippen, Bilder statt Worte, Schreiben mit nur einem Finger – Smartphone-Nutzer haben viele Möglichkeiten jenseits der vorinstallierten Tastatur. App Store und Play Store sind voll mit Tastatur-Apps mit allerlei nützlichen Fähigkeiten. Manche kommen mit Spracheingabe und Übersetzer, andere lernen von ihren Nutzern oder lassen sich mit Hintergrundbildern und bunten Themes aufhübschen. Hier sind einige spannende Tastatur-Apps für Smartphones und Tablets – und Tipps zum sicheren Umgang damit.

Bevor es los geht: Die meisten Tastatur-Apps sind kostenlos. Hier gilt: „Einen Preis zahlen alle Nutzer: Die Preisgabe ihrer persönlichen Daten“, erklärt Chris Wojzechowksi, Experte vom Institut für Internet-Sicherheit in Gelsenkirchen. Es kann also durchaus sein, dass die in das Smartphone-Keyboard getippten Texte beim jeweiligen Anbieter landen. Was dann damit geschieht, lässt sich schwer herausfinden. Deswegen sollte nicht jede App von einem unbekannten Anbieter installiert werden.

Gboard: Die Tastatur-App von Google gibt es für iOS und Android. Ihr großer Pluspunkt: Die Google-Suche ist direkt über das Tastenfeld aufrufbar, somit entfällt der Wechsel zwischen den Apps – falls man mal etwas suchen muss. Hilfreich ist auch die Spracheingabe. Damit lassen sich Nachrichten diktieren. Auch vorhanden: Emojis und animierte GIF-Bildchen, der Google-Übersetzer sowie der Einhandmodus. Kleiner Minuspunkt: Es gibt keine individuellen Designs.