Betrügerische PC-Warnung

Wer sich besser schützen will, kann diese Pop-up-Fenster in vielen Browsern blockieren. Diese Option findet sich meist in den Einstellungen unter „Datenschutz“ (Internet Explorer), „Berechtigungen“ (Firefox) oder in den erweiterten Inhaltseinstellungen von Chrome. Nach Angaben von Microsoft enthalten offizielle Fehlermeldungen von Windows niemals Telefonnummern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018