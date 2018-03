Brüssel vergibt Gutscheine für kostenloses Wlan

Anzeige

Brüssel (dpa) - Um kostenfreien Internetzugang an öffentlichen Orten in Europa zu gewährleisten, finanziert die EU künftig Tausende Wlan-Punkte.

«Es gibt Orte, an denen die Internetanbindung sehr gut entwickelt ist, aber es gibt auch Gemeinden, vor allem kleinere, in denen es nicht so einfach ist, einen guten Internetzugang zu haben», sagte die zuständige EU-Kommissarinn Marija Gabriel am Dienstag in Brüssel. Es bestünden regionale Unterschiede, aber auch Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gegenden.

Bis 2020 sollen in der EU bis zu 8000 kostenlose Wlan-Zugänge an öffentlichen Plätzen, in Bibliotheken, Museen oder in Parks entstehen. Dafür stellt die EU-Kommission 120 Millionen Euro bereit.