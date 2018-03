Das NetzDG und seine Folgen

Anzeige

Düsseldorf.Facebook, Twitter und Co. hatten lange Zeit viel mit dem Wilden Westen gemeinsam: Endlose Weiten und schleppende Durchsetzung des geltenden Rechts. In den USA hat sich das geändert, und auch in Deutschland soll in den sozialen Netzwerken seit Anfang des Jahres durchgegriffen werden. „Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken“, etwas kürzer „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ oder ganz kurz „NetzDG“ heißt das Werkzeug. Es soll Rechtsgrundlage zum Vorgehen gegen Fake News und Hetze sein. Gesetzwidrige Inhalte sollen keine Chance mehr haben und durch die Netzwerkbetreiber schnell gelöscht werden.

Aber was bedeutet das jetzt konkret für den einzelnen Nutzer? Nicht viel, so lange man sich an Recht und Gesetz und die Regeln zivilisierter Kommunikation hält: „Ich persönlich gehe davon aus, dass der vermeintlich „normale“ Nutzer vergleichsweise wenig über soziale Medien beleidigt, verleumdet oder zum Völkermord aufruft“, sagt der auf IT-Recht spezialisierte Rechtsanwalt Michael Terhaag aus Düsseldorf. „Insofern wird es auch viele Nutzer geben, die mit dem Gesetz zumindest unmittelbar gar nicht oder kaum in Berührung kommen.“

Einfacher Beschwerdeweg Durch das NetzDG soll es einfacher werden, Hass und Hetze zu melden. „Wer sich durch einzelne Posts oder Tweets zu Unrecht angegangen sieht oder diese auch für andere als unannehmbar bewertet, kann dies melden“, sagt Rechtsanwalt Michael Terhaag. Dafür müsse sich der Nutzer nur durch ein paar Fragen klicken und damit laienhaft bewerten, gegen welches Gesetz oder Paragrafen das Posting wohl verstoßen könnte. Die Anbieter sozialer Netzwerke müssen ein solches Beschwerdeverfahren leicht ermöglichen.

Konkreter wird es für Firmen, Institutionen und Organisationen wie Parteien. „Da kommt es naturgemäß schon einmal häufiger zu aufgebrachten Kunden oder allgemein Andersdenkenden“, sagt der Anwalt. Wird hier gehasst, gehetzt oder werden falschen Tatsachen behauptet, muss gehandelt werden.