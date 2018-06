Digitalmesse Cebit wird eröffnet

Anzeige

Frese machte klar: «Digitalisierung wird uns wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte begleiten - weil sie nie stillsteht.» Auf dem Weg dahin bräuchten die Menschen - und auch Unternehmenslenker und die Kreativen in Unternehmen - Orientierung. Auch IT-Unternehmen verbinden große Erwartungen mit der Neuausrichtung der Messe.

Im Zentrum des neuen Konzepts steht eine Art Campus unter dem Expo-Dach. Die bisherigen Konferenzen werden in einem neuen Talkshow-Format aufgehen. In den Blick genommen werde auch, welche Veränderungen etwa VR-Brillen, Drohnen oder Roboter in den nächsten drei bis fünf Jahren bewirken könnten.

Vodafone vergrößerte sein Cebit-Auftritt - und will auf 1500 Quadratmetern die Facetten digitaler Innovationen aufzeigen. Intel-Deutschland-Chef Christian Lamprechter sagte: «Wir stellen uns dem neuen Konzept und nutzen sowohl Innen- als auch Außenflächen.» Vernetzung und künstliche Intelligenz will der Chip-Konzern erlebbar machen. Jeden Abend werde es eine fünfminütige Drohnen-Show auf dem Außengelände geben. Microsoft als einstiger großer Cebit-Aussteller verzichtet dagegen in diesem Jahr auf eine Teilnahme.