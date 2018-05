Endloses Streaming, viele Fragen

Anzeige

Berlin.Momentan gibt es zwei sogenannte Zero-Rating-Angebote in Deutschland: Unter dem Namen StreamOn bietet die Telekom seit April 2017 die Möglichkeit, ohne Ende Musik und Videos zu streamen. Das monatliche Datenvolumen wird dabei nicht angefasst. Die Option lässt sich kostenlos zu ausgewählten Tarifen hinzubuchen.

Bei Vodafone gibt es mit dem Vodafone GigaPass seit Oktober 2017 ein ähnliches Angebot. Bei den Red- und Young-Tarifen können Kunden kostenlos einen von vier Pässen hinzubuchen. Chat-, Social-, Music- oder Video-Pass bündeln Apps der jeweiligen Kategorie – fortan wird ihr Datenverbrauch nicht mehr vom Monatsvolumen abgezogen.

Suche nach Alternativen Bis die Angelegenheit zwischen Regulierungsbehörde und Telekommunikationsunternehmen gelöst ist, bleibt die Zukunft der Zero-Rating-Angebote unklar. Bei der Telekom und bei Vodafone etwa könnte die Alternative schon in Arbeit sein. Beide Unternehmen bieten mittlerweile eine „echte“ Flatrate ohne Drosselung im Inland und immerhin 23 Gigabyte Datenvolumen im Ausland an – für rund 80 Euro monatlich. O2 drosselt seine Free-Tarife nach Erreichen der Volumengrenze auf 1 Megabit pro Sekunde – für Audiostreaming ist das noch brauchbar. Solche Angebote, so vermutet Henning Gajek, könnten „Zero Rating“ eines Tages überflüssig machen.

Wer mit dem Datenvolumen am Monatsende immer knausern muss, fühlt sich erhört. Aber so verlockend die Angebote klingen: Verbraucherschützer und Digitalaktivisten kritisieren sie heftig, da sie Verbraucherrechte und die Netzneutralität untergraben sehen. Letztere ist in einer EU-Verordnung festgelegt. Sie lautet sinngemäß: Alle Daten müssen gleichrangig behandelt werden.