Handy aus Bocholt

Berlin/Bocholt.„GS185 – Made in Germany“ steht ganz klein auf der nachtblau-metallischen Rückseite des Smartphones von Gigaset. Der mit 179 Euro sehr günstige Mittelklasse-Androide mit Metallgehäuse und 5,5 Zoll großem HD-Bildschirm (720 zu 1440 Pixel) läuft in Bocholt, im westlichen Münsterland, nahe der Grenze zu den Niederlanden vom Band. Hier schrauben hochmoderne Industrieroboter und einige Facharbeiter die in Fernost hergestellten Einzelteile zusammen.

Im Inneren des GS185 steckt erprobte Technik. Ein Vierkernprozessor von Qualcomm mit LTE, 16 Gigabyte (GB) Speicherplatz und 2 GB Arbeitsspeicher. Mit WLAN-Netzen verbindet sich das GS185 nur über das 2,4-Gigahertz-Band, Strom- und Datenaustausch erfolgten über den veralteten Micro-USB-Anschluss Typ B. Bei den meisten neueren Android-Modellen ist mittlerweile USB-C Standard. Keine sonderlich beeindruckende Hardware also. In Verbindung mit dem sehr aktuellen Android 8.1 genehmigt sich das GS185 im Alltag an vielen Stellen eine kaugummizähe Viertelsekunde extra für viele Aktionen.

Lange Laufzeit, schlichte Eleganz

Der mit 16 GB sehr knapp bemessene interne Speicher lässt sich um 256 GB erweitern, außerdem ist das Gerät Dual-SIM-fähig, kann also mit zwei SIM-Karten bestückt werden. Der Hauptsteckplatz unterstützt auch Voice over LTE und Voice over Wifi, kann also Telefongespräche auch über das LTE-Netz und WLAN-Netze abwickeln. Das ist vor allem dann praktisch, wenn der eigene Netzbetreiber am Wohnort oder Arbeitsplatz nur ein schwaches Signal hat. Hinzu kommt ein mit 4000 Milliamperestunden reichlich bemessener Akku und ein Klinkenstecker für Kopfhörer oder Headset.