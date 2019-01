Millionen Titel auf einem Gerät

Im Prinzip bieten alle Dienste mindestens einen kostenlosen Probemonat an. So kann man herausfinden, wer das Angebot hat, das am besten auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Da die meisten Dienste auch nach Abschluss eines Abos in aller Regel monatlich kündbar sind, spricht nichts dagegen, mehrere Angebote auszuprobieren oder dann und wann zu wechseln.

Wer großen Wert darauf legt, dass bereits vorhandene vernetzte Anlagen oder Lautsprecher den Streaming-Dienst direkt wiedergeben können, sollte sich vor Abschluss eines Abos vergewissern, welche von seinem Gerät unterstützt werden.