MyTaxi weitet Taxi-Sharing-Dienst auf Berlin aus

Das Angebot zum Teilen passe «perfekt zu einer dynamischen Stadt wie Berlin und aktuellen Mobilitätskonzepten im urbanen Raum», sagte Mönch. Derzeit laufe die Schulung für die rund 5000 Taxifahrer in der Hauptstadt.

Die Daimler-Tochter will damit auch neue Zielgruppen wie junge Leute mit wenig Geld ansprechen. Die Erfahrungen in Hamburg hätten gezeigt, dass der neue Dienst vor allem von jungen Leuten in der Zeit zwischen Donnerstag bis Sonntagfrüh genutzt werde, sagte Mönch.

MyTaxi ist die führende Taxi-App in Europa. In Hamburg war zeitgleich vor rund drei Monaten auch Hansa-Taxi mit einem Sharing-Angebot an den Start gegangen.