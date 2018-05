Paypal kauft europäischen Mobil-Bezahldienst iZettle

Anzeige

San Jose (dpa) - Paypal baut sein Geschäft mit dem Kauf des Mobil-Bezahldienstes iZettle für 2,2 Milliarden Dollar aus. Die Firma aus Schweden ist spezialisiert auf Lesegeräte für Smartphones und Tablets, mit denen auch kleinere Händler Kartenzahlungen annehmen können.

Durch den Zukauf rückt Paypal in das Geschäft in Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern sowie Brasilien und Mexiko ein. In den USA konkurrierte Paypal in diesem Markt bereits mit dem Branchenpionier Square.

Erst vor wenigen Tagen hatte iZettle einen Börsengang angemeldet, der dem Unternehmen zu einer Bewertung von rund 1,1 Milliarden Dollar 227 Millionen einbringen sollte. Dass Firmen vor dem Börsendebüt weggekauft werden, ist allerdings nicht ungewöhnlich, wenn die Alteigentümer auf diesem Weg mehr Geld machen können. Der Mitgründer und Chef von iZettle, Jacob de Geer, wird das Geschäft unter dem Dach von Paypal weiterführen, wie die Unternehmen bei Bekanntgabe des Deals am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten.