Rückkehr in Leberwurst-Grau

Berlin.1984 interessierte sich in der Schulklasse niemand für den Überwachungsstaat. Oder für Atomwaffen. Oder Waldsterben. Viel wichtiger auf dem Pausenhof: Wie punktet man eigentlich bei „Super Pipeline“, „Pitfall“, „Bruce Lee“ oder „Pacman“? Auf dem Bildschirm des C 64 wollten alle oft pixelige Monster töten – unter anderem Gespenster, Roboter oder Riesen-Hummer.

Eltern erwarben den weltweit meistgekauften Heimcomputer Commodore 64 in den Jahren zwischen 1982 und 1994, damit ihre Kinder programmieren lernten. Doch fast jeder C-64-Besitzer benutzte ihn nur zum Zocken. Der Simulator „C 64 Mini“ soll die Kindheitserlebnisse zurückbringen – sogar inklusive der passenden Tastatur im verkleinerten Maßstab.

Tastatur ohne Funktion

Niedlich sieht das aus, so ein Mini in klassischer Commodore-Farbe irgendwo zwischen Beige, Grau und Leberwurst etwa im Maßstab 1:2. Natürlich ist das alles nur Fassade ohne jede Funktion. Die schwarzen Tasten lassen sich nicht drücken. Warum auch? Die Technik, die damals den Schreibtisch füllte, würde heute in einen Kugelschreiber passen.