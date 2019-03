Sicher unterwegs im Internet

Die Möglichkeiten rund um das Internet sind beinahe unendlich. Mehr als 3,2 Milliarden Menschen sind weltweit mittlerweile Online. Das Internet bringt uns Unterhaltung, Nachrichten und praktisch unendliches Wissen.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten; das Internet bietet Onlinebetrügern vielerlei Möglichkeiten der Abzocke. Unter anderem werden Konto- oder Kreditkartendaten gestohlen, Computerinhalte ausspioniert und Passwörter gehackt. Egal ob Hacking oder Phishing – praktisch jeder kann das Opfer einer Cyber-Attacke werden, wenn er sich nicht richtig schützt.

Wer sich über Sicherheitsmaßnahmen und über die Seriosität bestimmter Seiten im Netz informieren möchte, der kann sich auf Seiten wie sicher-im-netz.de, onlinewarnung.de, betrug.de und dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (kurz BSI) umfangreich informieren. Mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen kann jeder das Risiko eines Angriffs minimieren und sicher im Internet surfen.

Kein Surfen ohne Virenscanner und Firewall

Ein guter Virenscanner und eine aktuelle Firewall sind wichtige Grundvoraussetzungen, um sicher im Internet zu surfen. Beides sollte immer auf dem aktuellsten Stand sein. Um das zu gewährleisten, sollten auch die verwendeten Browser regelmäßig upgedated werden. Der Virenscanner kann in festgelegten Intervallen automatisch über das komplette System geschickt werden. So erspart man sich das Erinnern an den manuellen Scan. Schadhafte Programme, Viren und Trojaner werden erkannt, falls diese nicht schon direkt nach ihrem Auftauchen gemeldet wurden.

Daten nur über sichere Seiten übertragen

Um das unbestrittene Risiko der Datenübertragungen im Internet zu minimieren, sollten Nutzer nur über verschlüsselte Verbindungen kommunizieren. Gerade beim Versand von sensiblen Daten zum Beispiel beim Online-Shopping oder beim Online-Banking sollte die URL der Website unbedingt mit „https://“ beginnen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Verbindung geschützt ist.

Komplexe Passwörter verwenden

Je komplexer ein Passwort ist, desto sicherer ist es. Ein Mix aus Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen erhöht die Sicherheit des gewählten Passworts. Passwörter, die nur aus dem Geburtsdatum oder dem Vor- und Nachnamen einer Person bestehen, können deutlich leichter geknackt werden.

Passwörter sollten außerdem nicht für andere Menschen zugänglich aufbewahrt werden. Es gibt Software-Programme, mit denen sie verschlüsselt abgelegt werden können. Wer die „Offline“-Aufbewahrung bevorzugt, sollte zumindest den Zusammenhang von Plattform und Passwort unkenntlich machen.

So wenig Spuren wie möglich hinterlassen

Auf vielen Seiten wird man heutzutage gefragt, ob man damit einverstanden ist, dass Cookies verwendet werden. Dies sollte wenn möglich abgelehnt werden. Falls es nicht anders geht, sollten sowohl die Cookies als auch der Browserverlauf im Anschluss an das Surfen wieder gelöscht werden.

Die meisten von uns vertrauen auf altbewährtes. Somit fällt für die meisten die Wahl der Suchmaschine auf Google oder Bing. Es gibt jedoch auch Suchmaschinen, bei denen Sicherheit einen höheren Stellenwert als bei den beiden Riesen der Internetsuche hat:

DuckDuckGo

Qwant

Unbubble

StartPage

Sie alle haben gemein, dass sie Privatsphäre großschreiben. Sie speichern weder Daten, noch wird auf Basis dieser Daten personalisierte Werbung ausgespielt. Diese Suchmaschinen wollen einen neutralen Zugang zum Wissen der Welt bieten, ohne dass der Nutzer dafür seine Privatsphäre aufgibt. Das Tor-Netzwerk ist eine beliebte Möglichkeit, um anonym im Netz zu surfen. Die Daten werden dabei über ein komplexes System verschlüsselt und der Internetnutzer kann nicht zurückverfolgt werden.

Phishing: E-Mails sorgfältig prüfen

Neben Spam-E-Mails sind auch die Phishing E-Mails immer mehr geworden. Mit diesen zum Teil täuschend echt gefälschten „dringenden“ Benachrichtigungen versuchen Betrüger Daten zu klauen. Der E-Mail-Empfänger wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass seine Online Banking-Informationen nicht mehr aktuell sind. Mit einem Klick auf den Link in der E-Mail wird er auf eine gefälschte Seite seiner Bank weitergeleitet, auf der dann bei der Eingabe der Kontodaten sensible Informationen abgefangen werden.

Um solche Mails auf Echtheit zu überprüfen, sollten Nutzer immer die Webadresse der Bank von Hand in ein neues Browser-Fenster eintippen. Auch generell sollte nicht ohne Nachzudenken auf Links in E-Mails von unbekannten Absendern geklickt werden.

Beim Shopping im Internet lauern viele Fallen

Beim Online-Shopping sollten Internetnutzer besondere Vorsicht walten lassen. Jeder Onlineshop sollte vor dem Kauf auf seine Echtheit überprüft werden. Dafür kann beispielsweise online nach Bewertungen zu diesem Shop gesucht werden. Es gibt immer wieder Online-Shops, die in Wirklichkeit gar nicht existieren. Sie kassieren das Geld für ein bestelltes Produkt ein, das der Käufer dann nie zu Gesicht bekommt. Bevor also eine Bestellung im Internet getätigt wird, sollten Online-Shopper folgende Angaben überprüfen:

Ist eine Anschrift hinterlegt?

Ist ein Ansprechpartner hinterlegt?

Gibt es eine Garantie auf den Kauf?

Wie sehen die Gewährleistungsbedingungen aus?

Gibt es die Möglichkeit den Kauf zu widerrufen?

Welche Bedingungen gelten für die Rückgabe der Ware?

Internet-Gütesiegel wie „Trusted Shops“, „Secured Shop“, „TÜV“ oder „EMOTA“ können ein weiteres Indiz für die Seriosität eines Online Shops sein. Allerdings sollten auch diese Siegel hinterfragt werden. Einige Shops mit unlauteren Absichten nutzen Fantasie-Siegel, hinter denen keinerlei Güte steckt.

Ein Indiz für einen seriösen Onlineshop können auch die angebotenen Zahlungsmethoden sein. Möglichkeiten per Rechnung, PayPal, Bankeinzug oder Kreditkarte zu bezahlen sprechen für einen sicheren Shop. Falls ein Verkäufer auf eine Vorauszahlung des Kaufbetrags oder einen Bargeldtransfer besteht, ist Skepsis angesagt. Diese Methoden sind äußerst unseriös und deuten auf einen Betrug hin.

Offene Hotspots mit Vorsicht genießen

Das Angebot von kostenlosem WLAN in Cafés, Hotels, Zügen oder Geschäften wird immer vielfältiger. Sensible Daten sollten über diese Hotspots aber nicht übertragen werden, dafür bieten sie zu viel Angriffsfläche für Hacker. Überweisungen oder Online-Shopping sollten ebenfalls nicht über dieses öffentlich zugängliche Internet erfolgen. Für Betrüger ist es ein Leichtes in dieser Umgebung Daten abzufangen.