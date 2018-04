Smartphone grenzenlos?

Anzeige

Berlin.Am französischen Atlantik-Strand Urlaubsbilder teilen, aus dem Zug in den Niederlanden nach Deutschland telefonieren oder beim Warten im griechischen Hafen per Messenger mit Freunden daheim chatten: Das alles soll seit Sommer 2017 ohne Aufpreis zum Tarif in Deutschland gehen. Denn dank einer EU-Verordnung gilt das Motto: „Roam like at home“, also Roaming zu Inlandspreisen. Das gilt fürs Telefonieren, Verschicken und Empfangen von Kurznachrichten und für die mobile Datennutzung. Der Verbraucher muss für all das in anderen EU-Mitgliedstaaten nur so viel bezahlen wie für die gleiche Nutzung im Heimatland.

Voraussetzung ist, dass der regulierte EU-Tarif aktiviert ist, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (VZ NRW). Das sei aber nicht bei allen Anbietern automatisch geschehen. Bei einigen Providern müssten Kunden dazu aktiv werden und etwa eine SMS an eine Kurzwahlnummer senden. Betroffen seien insbesondere Verbraucher, die einen alternativen Roaming-Tarif gebucht haben. Solche Alternativen zum EU-Tarif dürfen die Provider auch weiter anbieten. Wer auf Nummer sicher gehen will, fragt bei seinem Provider vor der Reise nach.

Nutzung des Mobiltelefons in Nicht-EU-Staaten Prepaid-SIM-Karten eines Anbieters aus dem Reiseland sind oft erste Wahl, wenn man sich für mehrere Wochen oder regelmäßig im Nicht-EU-Ausland aufhält. Es gibt auch spezielle Roaming-Tarife der Provider. André Schulze-Wethmar vom Europäischen Verbraucherzentrum glaubt aber, dass die Angebote für Urlauber eher nicht interessant sind: „Es stellt sich die Frage, ob sich ein Paket mit einjähriger Laufzeit lohnt, wenn man sich nur zwei Wochen lang im Nicht-EU-Ausland aufhält.“ Wer nicht unbedingt übers Mobilfunknetz ins Internet muss, dem rät er: „Kunden sollten das mobile Internet im Drittstaat deaktivieren, wenn es nicht wirklich benötigt wird. Sinnvoller ist es stattdessen, auf WLAN-Hotspots zurückzugreifen.“ Es gibt einen weltweit gültigen Kostenschutz: Sind durch mobiles Surfen 59,50 Euro aufgelaufen, wird die Verbindung gekappt.

Und wie ist „Roam like at home“ angelaufen? „Nach unserer Beobachtung klappt mit dem EU-Roaming alles, und es gibt keine Probleme“, sagt Alexander Kuch vom Telekommunikationsportal „Teltarif.de“. Allerdings gingen einige Verbraucher davon aus, dass Anbieter wegen der Roaming-Regulierung nun auch Telefonate von Deutschland ins EU-Ausland nicht mehr separat berechnen. „Dem ist nicht so“, warnt Kuch. „Die Regulierung bezieht sich nur darauf, wenn sich Kunden mit dem deutschen Handy im EU-Ausland aufhalten und von dort aus innerhalb der EU telefonieren.“ Von Deutschland aus telefoniert man zu den Gebühren aus der Tarifpreisliste seines Anbieters.