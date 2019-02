Social Bots beeinflussen Diskussionen

Berlin.Schon eine geringe Anzahl sogenannter Social Bots in einem sozialen Netzwerk kann genügen, um die Stimmung zu lenken. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Universität Duisburg-Essen in einer Studie. Dafür haben die Wissenschaftler ein Netzwerk mit 1000 virtuellen Akteuren simuliert und angenommen, dass die Meinungen zu einem Thema zur einen Hälfte positiv und zur anderen negativ verteilt sind.

Ohne die Software-Roboter gewann in der Hälfte der Fälle eine Seite die Oberhand. Aber bereits zwei bis vier Prozent Bots genügten, um Nutzer in einer Diskussion dazu zu bringen, mit ihrer Meinung hinterm Berg zu halten, fanden die Forscher heraus. So steige die Wahrscheinlichkeit von 50 auf 66 Prozent, dass sich die von Social Bots unterstützte Meinung durchsetzt.

Schweigespirale ausgelöst

Die Forscher schließen daraus, dass Bots in der Lage sind, das Phänomen der Schweigespirale auszulösen: Menschen trauen sich weniger, ihre Meinung zu vertreten, wenn sie sich damit in der Minderheit wähnen.

Mitentscheidend für den Erfolg der Social Bots seien drei Faktoren: die Anzahl der Verbindungen zwischen den Nutzern, die Platzierung der Bots im Netzwerk sowie die Qualität ihrer Programmierung. Je menschenähnlicher sie agieren, desto erfolgreicher sind sie. tmn

Info: Link zur Studie http://dpaq.de/8vh9g

