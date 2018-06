Starthilfe für Internet-Einsteiger

Anzeige

Bonn/Hamburg.Ein Klick, schon öffnet sich die Internetseite der Zeitung. Ein Tipper, schon wählt das Handy die Nummer vom Neffen. Eigentlich doch ganz einfach, oder? Geht es aber etwas mehr in die Tiefe, wird es schnell kompliziert – sei es bei Cookies und Datenschutzerklärungen oder bei den Feinheiten von Youtube und den Kniffen beim Online-Shopping. Und wer erst spät im Leben mit moderner Elektronik in Kontakt gekommen ist, hat es hierbei schwerer als andere. Doch auch Menschen, die mit dem Smartphone in der Hand groß geworden sind, wissen längst nicht alles.

Wer Unterstützung beim Einstieg sucht oder sicherer werden möchte, findet allerlei Hilfsangebote – digital und in der echten Welt. „Unser Eindruck ist, dass sich allgemeine Internet-Einführungskurse inzwischen überwiegend an zwei Zielgruppen wenden“, sagt Simone Kaucher vom Deutschen Volkshochschulverband in Bonn. Einerseits Menschen jenseits der 50, die ihr Wissen vertiefen wollen. Und andererseits Kinder und Jugendliche, die zwar sogenannte Digital Natives sind, denen es aber oftmals noch an Systematik fehlt.

Broschüre des Ministeriums Das Bundesfamilienministerium hat eine Broschüre mit dem Titel „Nie zu alt fürs Internet!“ veröffentlicht. Dort werden beispielsweise die vielfältigen Möglichkeiten, die das Netz seinen Nutzern bietet, vorgestellt: darunter Nachschlagewerke, Einkauf, Banking oder der Kontakt über soziale Netzwerke. Senioren lernen, was sie überhaupt benötigen, um online gehen zu können. Leser erfahren über Begriffserklärungen unter anderem, was Apps sind, wie E-Mail-Adressen aufgebaut sind oder was sie sich unter einem Browser vorstellen dürfen. Es gibt außerdem Tipps, wie Senioren sicher im Internet surfen und wie sie ihre Daten schützen. Dort gibt es auch Kontaktdaten zu Organisationen, die Computer-Kurse anbieten. Die Broschüre steht online: https://bit.ly/2K7FWvm

Die Volkshochschulen (VHS) schaffen in vielen Städten Abhilfe. „Internet-Kurse als eigenständiges Angebot sind seit einigen Jahren nicht mehr nachgefragt“, sagt Sylvia Fohrer, bei der Hamburger VHS zuständig für den IT-Bereich. Stattdessen geht es heute mehr ins Detail mit Kursen für erste Schritte am PC oder Smartphone. Darin werden häufige Fallstricke behandelt rund um Nutzerkonten, Datenschutz, Passwörter, Cookies und den Schutz vor gefährlicher Software.