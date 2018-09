Text sprechen statt eintippen

Berlin.Lange Texte am Smartphone zu tippen, ist zeitraubend. Besser ist, man spricht sie ein. Das geht zum Beispiel mit der App Speechnotes für Android. Statt zu tippen, spricht man hier den Text einfach ein. Die App verwandelt die Sprache in Text, den man kopieren und in anderen Apps einfügen kann. Praktisch: Die App hat Symbole für Satzzeichen eingeblendet, man muss sie nicht extra mitdiktieren. Speechnotes ist kostenlos, die eingeblendete Werbung verschwindet gegen Zahlung von aktuell 6,99 Euro einmalig oder 1,09 Euro monatlich.

Kostenlos ist die eingebaute Variante von Android. Hier wird die Spracherkennung durch einen Druck auf das Mikrofonsymbol unten auf der Bildschirmtastatur gestartet. Auch iPhone-Nutzer können per Tipper auf das Mikrofonsymbol eine Spracheingabe starten. tmn

