Vorsicht vor der Update-Falle

Koblenz/Hannover.Wer sich eine Waage mit Pulswellenmessung kauft, will vermutlich vor allem eins: die Geschwindigkeit seiner Pulswelle messen. Aber was, wenn der Hersteller plötzlich ein Software-Update ausspielt, was genau diese Funktion abschaltet? Genau das ist im Januar 2018 den Käufern einer vernetzten Pulswellen-Waage mit vielen Zusatzfunktionen passiert. Ein Update degradierte das Gerät zu einer ganz gewöhnlichen Waage.

Ein Phänomen, das immer wieder auftritt, sagt Christian Gollner von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Zum Beispiel bei der Playstation 3. Der Konsole wurde 2010 per Aktualisierung die Möglichkeit zum Installieren von Linux genommen. Und erst jüngst erlebten Nutzer von Apples iOS-Geräten eine böse Überraschung: Nach dem Update auf das neue iOS 11 funktionierten viele ältere Apps nicht mehr. Das Wordpad von Windows 10 mag keine alten Word-Dateien. Diese Liste ließe sich beliebig lang fortsetzen. Die Erkenntnis: Bei Computern, Smartphones, vernetzten Geräten und der damit verbundenen Software gibt es keine Garantie, dass Funktionen immer zur Verfügung stehen.

Frühkäufer häufig betroffen

Wirklich neu ist das nicht: „Seitdem es Technik und Standards gibt, haben wir das Problem“, sagt Gollner. Gerade die Frühkäufer, in der Marketing-Sprache Early Adopter genannt, trifft es häufig. Etwa wenn eine neue Technik auf den Markt kommt und zwei Standards in Konkurrenz zueinander stehen – so wie einst VHS und Betamax beim Heimvideo. Wer auf den falschen Standard setzte, stand eines Tages allein da. Heute ist die Anzahl der Geräte, Einsatzzwecke, Hersteller und Standards noch viel größer – und damit die Chance, dass die schöne Elektronik plötzlich nicht mehr tut, was sie soll.