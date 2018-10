Wichtige Handy-Daten retten

Hannover.Smartphones sind für viele eine kleine Kommandozentrale, die sie rund um die Uhr bei sich haben. Von Fotos bis zu Rechnungen: Vieles ist auf dem Mobiltelefon gespeichert. Doch ein unachtsamer Moment im Schwimmbad, ein unbedachtes Tippen auf ein Löschsymbol oder ein Diebstahl reicht aus, um Inhalte zu verlieren. Deshalb ist es wichtig, die Daten an anderen Orten zu sichern und verloren geglaubte Dateien wiederherstellen zu können. Das klappt allerdings längst nicht in allen Fällen – und es ist sehr wichtig, im Notfall die richtigen Sofortmaßnahmen zu ergreifen.

Konkret heißt das: etwa bei einem Wasserschaden schnell das Handy ausschalten und wenn möglich Akku, SIM- und Speicherkarte aus dem Gerät nehmen. Unterbleibt dies, fließt weiterhin Strom. „Durch Kurzschlüsse können auch Daten verlorengehen“, sagt Hannes Czerulla vom Computermagazin „c’t“.

Funktion wie der PC-Papierkorb

Wer versehentlich wichtige Fotos, Videos oder Dokumente gelöscht hat, muss ebenfalls schnell handeln. „Der Speicherbereich ist zwar als gelöscht markiert, aber noch vorhanden“, erklärt Czerulla. Allerdings wird er bei der weiteren Nutzung überschrieben. Deshalb gilt in solchen Fällen: Handy sofort ausschalten oder in den Flugmodus wechseln und sich an die Datenrettung machen. Bei iPhones gibt es in der Foto-App außerdem den Ordner „zuletzt gelöscht“, in dem die Dateien noch für einige Tage gespeichert bleiben. Für Android kann man sich entsprechende Apps herunterladen, die dem Papierkorb am PC ähneln und aus denen man gelöschte Dateien wiederherstellen kann.

Hat man das Notfallprogramm hinter sich, geht es an die Datenrettung. „Es gibt zahlreiche kostenlose Tools, die man sich herunterladen kann“, sagt Czerulla. „Viele Rettungs-Apps suchen die gelöschten Dateien zwar kostenlos heraus, das Wiederherstellen kostet dann aber“, warnt allerdings Kathrin Körber von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Außerdem müsse man sich darauf einstellen, dass zum Beispiel bei Fotos die Qualität dann schlechter ist als ursprünglich.

Reicht frei verfügbare Software nicht, hilft nur der Gang in die Werkstatt – etwa, wenn das Display durch einen Sturz schwer beschädigt ist und man das Telefon nicht mehr bedienen kann. Sind die Daten auf einer SD-Karte gespeichert, kommt man einfach heran. Beim iPhone, das keinen Steckplatz für SD-Karten hat, funktioniert das nicht.

Geht es nur um die äußerliche Reparatur des Smartphones, könne man eine Werkstatt ruhig aufgrund von Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis oder Kundenbewertungen auswählen, sagt Körber. Bei Datenverlusten durch Viren oder Softwareschäden hilft dagegen nur der Gang zum Profi in Elektronikmärkten oder spezialisierten Firmen. Je nach Schwere der Schäden sind hier schnell Kosten von mehreren hundert Euro fällig. Zur Vorsicht rät Körber bei Fernwartungs-Angeboten: Hier sei es besonders schwer einzuschätzen, ob eine seriöse Firma dahintersteckt.

Datenverluste sind manchmal von der Gewährleistung abgedeckt. „Wenn ein Geräte- oder Softwareschaden innerhalb der Gewährleistungszeit passiert, gehört es dazu, dass die Daten wiederhergestellt werden“, erklärt Verbraucherschützerin Kathrin Körber – sofern man den Schaden nicht selbst verursacht hat.

