Angebot abgelehnt

Die Zentrale des Mannheimer Energieversorgers MVV. © MVV

Mannheim.Die überwiegende Mehrheit der freien Aktionäre ist bisher der Empfehlung von Aufsichtsrat und Vorstand der MVV gefolgt, das Übernahmeangebot von First State Investments abzulehnen. In der ersten Phase lag die Annahmequote bei lediglich rund 0,34 Prozent, teilte der Mannheimer Energieversorger am Dienstag mit.

Seit Ende März ist offiziell, dass die Vermögensverwaltungsgesellschaft First State Investments 45,1 Prozent der MVV-Anteile von EnBW und RheinEnergie kaufen will. Dabei hatte sich der Großaktionär aktienrechtlich verpflichtet, allen Anteilseignern ein freiwilliges Übernahmeangebot zu machen. Allerdings hoben First State Investments und die Stadt Mannheim als Mehrheitsaktionär hervor, dass der Streubesitz erhalten bleiben solle.

Die zweite, gesetzlich vorgeschriebene Angebotsphase dauert von 10. bis 23. Juni. Der Angebotspreis liegt bei unverändert 26,99 Euro je Aktie.

