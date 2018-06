Baubeginn für MVV-Heizkraftwerk

Anzeige

Mannheim/Dundee.Die Mannheimer MVV Energie hat mit dem Bau ihres neuen Heizkraftwerks im schottischen Dundee begonnen. „Wir errichten hier, mit Blick auf Energieeffizienz und technischen Standard, eines der modernsten Kraftwerke seiner Art in Europa“, sagte MVV-Vorstandschef Georg Müller gestern zum offiziellen Startschuss des Projekts. Das Heizkraftwerk in Dundee ist das dritte Projekt der MVV in Großbritannien nach den Kraftwerken in Plymouth und Ridham. In der schottischen Stadt hat MVV eine Müllverbrennungsanlage übernommen und baut parallel für 135 Millionen Euro nun ein neues Heizkraftwerk, das 2020 in Betrieb gehen soll. fas