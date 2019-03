Die „Jahrhundertentscheidung“

Mannheim.Es muss irgendwann Anfang 1997 gewesen sein, entweder im Rathaus oder bei einer gemeinsamen Bahnfahrt, so genau weiß Roland Hartung das nicht mehr: Da hat der Chef der Mannheimer Stadtwerke dem damaligen Oberbürgermeister Gerhard Widder vorgeschlagen, das kommunale Unternehmen an die Börse zu bringen. „Da hatte er zunächst eine Blutdruckerhöhung“, erzählt Hartung heute augenzwinkernd. „Ich war mir nicht ganz sicher, ob er nicht dachte, dass ich nicht alle Tassen im Schrank hätte.“

Doch wie sagt der ehemalige Vorsitzende der heutigen MVV Energie AG: „Man muss ein Stück weit verrückt sein, wenn man in die Zukunft denkt.“ Hartung war so „verrückt“. Und so kam es, dass genau heute vor 20 Jahren zum ersten Mal Aktien des Mannheimer Energieunternehmens an den Börsen in Frankfurt und Stuttgart gehandelt worden sind – und damit eine „Jahrhundertentscheidung“ vollzogen war, wie es Widder seinerzeit nannte.

Zeitenwende in der Branche

Um das zu verstehen, muss man sich in die Vergangenheit zurückversetzen, in die Bundesrepublik vor oder kurz nach der Wiedervereinigung 1990, als der Energiesektor noch weit von dem Begriff Markt entfernt war. „Wir hatten ein natürliches Monopol“, erklärt Hartung. Wer in Mannheim Strom, Gas oder Wasser brauchte, ging zu den Stadtwerken. Fertig. Doch dann entschied die Europäische Union Mitte der 1990er Jahre, auch diesen Bereich zu liberalisieren, sprich: Wettbewerb zu ermöglichen – und damit hatten praktisch alle der rund 1000 Stadtwerke in Deutschland plötzlich ein Problem.

„Wir hatten keinen Vertrieb, kein Marketing“, berichtet Hartung. „Die Kundenbindung hatte sich automatisch ergeben.“ Doch nun war klar, dass sich das ändern und ein Markt entstehen wird. Und in Mannheim erkannte man schnell: „Wir sind allein zu klein. Wir werden wachsen müssen, wir werden uns bei anderen beteiligen müssen.“ Und dafür brauchte es Geld. Viel Geld.

Der Besitzer der früheren Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (MVV), die Stadt Mannheim, hatte dieses nicht. Und so wurde über verschiedene Optionen nachgedacht: den Verkauf eines Anteils an einen Großkonzern wie RWE, an einen reinen Finanzinvestor – oder eben den Börsengang.

Die Diskussionen, die das innerhalb des Unternehmens, vor allem aber in der Kommunalpolitik auslöste, waren gewaltig. Schließlich musste die Stadt für die Umwandlung in eine AG offiziell ihren Gewinnabführungsvertrag auflösen, der garantierte, dass mit den Millionengewinnen aus dem Versorgungsgeschäft das Defizit des Nahverkehrs ausgeglichen wurde. Doch am Ende zahlreicher Debatten und zig Stunden Überzeugungsarbeit standen einstimmige Beschlüsse sowohl des Aufsichts- als auch des Gemeinderats. „Da bin ich auch ein Stück weit dem Gemeinderat und Oberbürgermeister Widder dankbar, dass sie uns in die Freiheit entlassen haben“, sagt Hartung. „Das ist, wie wenn Eltern die Kinder in die Freiheit entlassen. Da spielt immer auch etwas Angst mit.“

„Ein eher ungewöhnlicher Schritt“

Am 2. März 1999 war es dann so weit: Die Stadt Mannheim behielt zwar die große Mehrheit, verkaufte aber als erster kommunaler Energieversorger Deutschlands rund 27,2 Prozent der inzwischen umfirmierten MVV Energie AG an private Anleger. Zum Platzierungspreis von 16 Euro je Aktie – was dem Unternehmen knapp 220 Millionen Euro bescherte. Die Nachfrage war dreimal höher als das Angebot. Ein bundesweit wie international beachtetes Experiment: „Die MVV hat mit dem Börsengang einen für ein Stadtwerk eher ungewöhnlichen Schritt gewagt“, sagt Christoph Weber, Professor für Energiewirtschaft an der Universität Duisburg-Essen, im Rückblick. „Insgesamt ist die MVV im Vergleich zu anderen damit recht erfolgreich gewesen“, so der Experte. „Wer vor 20 Jahren investiert hat, ist damit gut gefahren.“

Auch die Beteiligten zeigen sich heute mehr als zufrieden mit der „Jahrhundertentscheidung“: „Im Rückblick hat sich das gemeinsame Ergebnis als richtig erwiesen“, lässt sich der damalige Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Widder zitieren. „Der Börsengang war für die MVV ein wichtiger Meilenstein“, teilt eine Sprecherin der Stadt Mannheim mit. „Mit dem Börsengang und mit der Beschaffung von Mitteln des Kapitalmarktes konnte die Grundlage für das Wachstum bei den erneuerbaren Energien und den Aufbau der Unternehmensgruppe gelegt werden.“ Der aktuelle MVV-Chef Georg Müller bescheinigt: „Der Börsengang war der Startschuss für eine einmalige Erfolgsgeschichte, die in den letzten 20 Jahren das Vermögen der Stadt und damit auch der Bürger vermehrt hat.“

Und so sagt sein inzwischen 82 Jahre alter Vor-Vorgänger Roland Hartung, der den Börsenstart einst als „wichtigsten Tag in meiner beruflichen Laufbahn“ bezeichnet hatte: „Ich bin heute noch stolz auf diese Firma.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019