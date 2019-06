Drei-Personen-Hauhalt zahlt ab Juli 2,8 Prozent mehr

Die Mannheimer MVV Energie. © dpa

Mannheim.Fernwärme-Haushalte in der Region müssen tiefer in die Tasche greifen. Der Verbrauchspreis steige um netto 0,17 Cent pro Kilowattstunde, teilte die MVV Energie am Mittwoch in Mannheim mit. Unter dem Strich ergebe sich durch die Anpassung für einen durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt in einem mit Fernwärme beheizten Mehrfamilienhaus eine monatliche Kostensteigerung von 2,03 Euro oder rund

...