„Energiewende und Wachstum unter einen Hut bringen“

Anzeige

Die MVV hatte das dritte Mal in Folge das operative Ergebnis verbessert. Müller kündigte an, das Unternehmen werde weiter kräftig investieren. Alleine in diesem Jahr sollen rund 300 Millionen Euro in neue Projekte gesteckt werden.

Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass Müller weitere fünf Jahre das Amt des Vorstandschefs innehaben soll. „Es ist unverändert eine Freude mich, für das Unternehmen zu arbeiten“, sagte der Vorstandschef.