Flaute im Windgeschäft trifft MVV Energie hart

Der drastische Rückgang beim Ausbau von Windenergieanlagen an Land (Onshore) hinterlässt tiefe Spuren in der Bilanz der Mannheimer MVV Energie. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 (1. Oktober bis 31. Dezember) brach das Ergebnis um die Hälfte auf 67 Millionen Euro ein - auch wegen eines deutlichen Rückgangs im Geschäftsbereich Neue Energien. Hier gingen die MVV-Projektentwicklungsgesellschaften Juwi und Windwärts bei der Ausschreibung neuer Anlagen im kompletten Jahr 2017 leer aus.

Genossenschaften bevorzugt

„Wenn professionelle Projektentwickler in Ausschreibungen keine Zuschläge erhalten, weil diese an privilegierte Projekte ohne Genehmigung gehen, dann können sie in dieser Zeit auch keine Windparks entwickeln und bauen“, sagte MVV-Vorstandschef Georg Müller gestern laut einer Mitteilung. „Und dann bricht auch der Zubau ein.“ Hintergrund für die Krise im Onhore-Geschäft sind die seit Mai 2017 geltenden Regeln für die staatliche Förderung von erneuerbaren Energien.

Seitdem schreibt die Bundesnetzagentur eine festgelegte Leistung in Megawatt zur Stromerzeugung aus - den Zuschlag erhalten die Anlagen, die am günstigsten Elektrizität erzeugen. Dabei waren Windkraftprojekte von Bürger-Energiegenossenschaften bevorzugt, für die es noch gar keine umweltrechtliche Genehmigung gab. Zusammen mit weiteren Privilegierungen konnten solche geplanten Anlagen mit niedrigen Erzeugungspreisen kalkulieren - und setzten sich in den Ausschreibungen durch.

Viele dieser Projekte, so beklagt es beispielsweise auch der Bundesverband WindEnergie (BWE), wurden bislang immer noch nicht realisiert. Vergangenes Jahr gingen lediglich 743 Anlagen ans Netz, im Jahr zuvor waren es noch 1800. Dieser „Fadenriss“, wie die Branche den Einbruch beim Onshore-Ausbau nennt, bremst auch die MVV-Töchter Juwi und Windwärts.

Vorstandschef Müller ist bei dem Thema dennoch zuversichtlich: Aktuell dürfen nur noch Anlagen mit Genehmigung an Ausschreibungen teilnehmen, zudem ziehe das internationale Geschäft von Juwi „deutlich an“. Bis zum Ende des Geschäftsjahres rechnet Müller mit einem „deutlichen Ergebnisanstieg“ im Bereich Neue Energien.

Neben der Flaute im Windgeschäft drückten weitere Einmal- und Sondereffekte auf das Quartalsergebnis. Im Vorjahreszeitraum erzielte Verkaufserlöse in Höhe von 30 Millionen Euro fielen nun weg, dazu kamen zusätzliche Belastungen in Höhe von rund zwölf Millionen Euro beim Gemeinschaftskraftwerk Kiel (GKK), das vom Netz geht und durch einen Neubau ersetzt wird. Ein gesunkener Wärmeabsatz aufgrund des bislang milden Winters sowie höhere Transportkosten für Steinkohle zum Grosskraftwerk Mannheim (GKM) aufgrund des Rhein-Niedrigwassers komplettierten die negativen Einflüsse.

„Operativ voll auf Kurs“

Ungeachtet des starken Ergebnisrückgangs im ersten Quartal - der Umsatz ging um knapp ein Fünftel auf 934 Millionen Euro zurück - gab sich Müller optimistisch: „Aufgrund der genannten Sondereffekte ist dieses Ergebnis nur eine wenig aussagekräftige Momentaufnahme“, sagte er. „Mit unserem operativen Geschäft sind wir dagegen voll auf Kurs.“ Dementsprechend hält die MVV an ihrer Prognose für das Gesamtjahr fest, sowohl beim operativen Ergebnis als auch beim Umsatz etwa das Vorjahresniveau zu erreichen. Damals lag das Ergebnis bei 228 Millionen Euro, der Umsatz betrug 3,9 Milliarden Euro.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019