MVV fährt Investitionen spürbar hoch

Mannheim.Die Mannheimer MVV Energie geht weiter davon aus, ihr operatives Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr leicht steigern zu können. Das teilte das Unternehmen gestern bei der Vorstellung des Zwischenberichts für das dritte Quartal mit. Demnach verzeichnete die MVV im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zuletzt zwar Rückgänge bei Umsatz (minus fünf Prozent auf 2,97 Milliarden Euro) und Gewinn vor Steuern und Zinsen (minus sieben Prozent auf 232 Millionen Euro). Das liegt nach den Worten eines Sprechers jedoch vor allem an geplanten Revisionen bei Erzeugungsanlagen im Umweltbereich, die dieses Jahr ein Quartal früher als sonst durchgeführt worden seien. Der Effekt werde sich in den nächsten Monaten wieder ausgleichen.

Stabiler Umsatz angepeilt

Entsprechend bestätigte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr. Das operative Ergebnis (Adjusted Ebit) soll leicht über dem Vorjahreswert von 224 Millionen Euro liegen. Zwar habe es aufgrund des milden Winters und niedrigeren Einnahmen bei den Netzentgelten Einbußen gegeben. Diese würden jedoch unter anderem durch ein besseres Umweltgeschäft und höhere Erlöse aus den Windkraftanlagen mehr als ausgeglichen. Beim Umsatz geht die MVV davon aus, mit rund vier Milliarden Euro in etwa das Vorjahresniveau zu erreichen.

„Ein Blick auf die operative Geschäftsentwicklung zeigt, dass MVV in einem weiterhin herausfordernden Umfeld strategisch richtig aufgestellt ist“, kommentierte Vorstandsvorsitzender Georg Müller die Zahlen. Zur Ausrichtung gehört, dass das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 214 Millionen Euro in neue Projekte wie die Anbindung des Mannheimer Heizkraftwerks an das Fernwärmenetz investiert hat. Das sind laut MVV rund zwei Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Müller verspricht: „Wir halten unser Investitionstempo auch in Zukunft als Grundlage für Wachstum und Versorgungssicherheit hoch.“