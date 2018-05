MVV hält Tempo bei Investitionen hoch

Anzeige

Gelungen sei dies unter anderem dank höherer Erlöse aus eigenen Windkraftanlagen sowie der positiven Entwicklung im Umweltgeschäft. Das operative Ergebnis der MVV legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 212 auf 223 Millionen Euro zu. Angesichts der Entwicklung in den ersten sechs Monaten bekräftigte das Unternehmen seine Prognose fürs Gesamtjahr, ein operatives Ergebnis leicht über sowie einen Umsatz auf Niveau des Vorjahres erzielen zu können.

MVV-Chef Müller kündigte an, das Investitionstempo weiter hochzuhalten. „In den kommenden Jahren werden wir die Energiewende weiter vorantreiben“, sagte er. Die Schwerpunkte für künftige Ausgaben würden dabei auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien, der Stärkung der Energieeffizienz durch Kraft-Wärme-Kopplung und Fernwärme sowie der Entwicklung innovativer Dienstleistungen und Produkte liegen.

Im ersten Halbjahr habe die MVV 155 Millionen Euro investiert, 76 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon seien 65 Millionen Euro in Wachstumsprojekte und 90 Millionen Euro in die Modernisierung und Pflege bestehender Anlagen geflossen. Für das gesamte Geschäftsjahr plant das Unternehmen nach eigenen Angaben mit Ausgaben in Höhe von rund 300 Millionen Euro. Größte Einzelprojekte derzeit sind der Neubau eines Gaskraftwerks der zur MVV-Gruppe zählenden Stadtwerke Kiel sowie der Bau eines Heizkraftwerks im schottischen Dundee.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.05.2018