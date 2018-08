MVV springt für Deutsche Erdgas ein

Anzeige

Mannheim.Die Mannheimer MVV Energie übernimmt die Versorgung von Kunden der Deutsche Erdgas Versorgungs GmbH in der Quadratestadt. Der Energielieferant hat nach Angaben der MVV Insolvenz angemeldet. Daraufhin habe das Mannheimer Unternehmen den Netzzugang für die Deutsche Erdgas gesperrt, so dass der Energiediscounter „einige wenige Mannheimer Kunden“ – so die MVV – nicht mehr beliefern kann. Betroffene Verbraucher würden informiert. Wie es in einer MVV-Mitteilung von gestern weiter hieß, ist die Pleite der Deutsche Erdgas die dritte eines nationalen Energielieferanten seit März.