MVV steigt groß bei Stromtankstellen ein

Die Mannheimer MVV Energie. © dpa

Mannheim.Die Mannheimer MVV Energie AG will im großen Stil in das bundesweite Geschäft mit Stromtankstellen für Elektroautos einsteigen. Geplant sei dafür eine Partnerschaft mit dem amerikanischen E-Ladenetz-Betreiber ChargePoint, bestätigte ein MVV-Sprecher am Montag auf Anfrage. Eine entsprechende Absichtserklärung sei bereits unterzeichnet worden. Beide wollten ihr Know-how einbringen, also

...