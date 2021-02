MVV tagt virtuell

Mannheim.Die Hauptversammlung der MVV Energie AG findet aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr rein virtuell statt. Das teilte das Unternehmen mit, das zurzeit die Einladungen für die Veranstaltung am Freitag, 12. März, ab 10 Uhr, verschickt. Unter anderem lasse sich das Geschehen via Live-Stream im Internet verfolgen.

An diesem Tag können die Aktionäre nicht nur über die Erhöhung der Dividende von 90 auf 95 Cent je Aktie abstimmen. Auch die acht Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignerseite stehen, wie alle fünf Jahre, zur Wahl. Mannheims Ober- und Erster Bürgermeister gehören dem Gremium laut Satzung ohnehin an.

{element}

Auf den anderen Stühlen wird es aller Voraussicht nach kleinere Veränderungen geben. So scheidet der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende im Mannheimer Gemeinderat und heutige Baubürgermeister, Ralf Eisenhauer, aus. Auf ihn dürfte der aktuelle SPD-Fraktionsvorsitzende Thorsten Riehle (Bild) folgen. Zudem stellt sich der frühere Vertriebsvorstand des Energieunternehmens Innogy, Martin Herrmann, zur Wahl, der voraussichtlich Heinz-Werner Ufer ersetzen wird. mig (Bild: Blüthner )

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021