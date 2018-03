Neuer Vertrag für MVV-Chef

Anzeige

Mannheim.Georg Müller (55), Vorstandsvorsitzender der Mannheimer MVV Energie, steht für weitere fünf Jahre an der Spitze des regionalen Versorgers. Der Aufsichtsrat verlängerte seinen Vertrag gestern bis Ende 2023, wie das Unternehmen mitteilte. Nach den Worten des Aufsichtsratsvorsitzenden, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), hat Müller das Unternehmen durch die „kontinuierliche Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung (...) als Vorreiter der Energiewende“ positioniert. Der Aufsichtsrat habe dem Vorstandschef, der seit 2009 an der MVV-Spitze steht, volles Vertrauen für die Fortsetzung des Kurses ausgesprochen.

Branche auf den Kopf gestellt

Dass Kurz in der gestern veröffentlichten Pressemitteilung Müllers Leistungen beinahe überschwänglich lobt, kommt nicht von Ungefähr. Der Jurist und ehemalige RWE-Manager war in erster Linie mit dem Ziel engagiert worden, den Stadtwerke-Verbund um die MVV – mit Beteiligungen an kommunalen Versorgern in Offenbach, Kiel und Ingolstadt – zu erweitern. Daraus wurde nichts: Der deutsche Ausstieg aus der Atomenergie und die radikale Energiewende stellten die gesamte Branche auf den Kopf. Dabei schafften nur wenige Unternehmen den Wandel so erfolgreich wie die MVV Energie: Unter Müllers Leitung stemmte das Unternehmen die größte Investition seiner Geschichte, 250 Millionen Euro flossen in eine Müllverbrennungsanlage im britischen Plymouth. Daneben baute Müller konsequent das Geschäft mit erneuerbaren Energien aus, etwa mit dem Zukauf des Wind- und Solarenergiespezialisten Juwi. Diese Strategie zahlte sich aus: Nach einer fünfjährigen Durststrecke konnte die MVV im Jahr 2016 ihren Gewinn erstmals wieder steigern. fas