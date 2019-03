Was macht . . . Roland Hartung?

Mannheim.„Isch glaabs jo net!“ lautet die erste Reaktion von Roland Hartung, als er erfährt, dass er auf besondere Weise geehrt werden soll. Denn auch wenn er 15 Jahre an der Spitze eines Konzerns mit über 5000 Mitarbeitern stand, 2001 gar als „Energiemanager des Jahres“ gekürt wurde – der ehemalige MVV-Chef ist bodenständiger Mannheimer geblieben, der gerne Dialekt spricht. Gestern wurde in seinem Heimatstadtteil Käfertal eine große, in Bau befindliche Gewerbeimmobilie nach ihm benannt.

Auch Hartung greift dabei zur Maurerkelle. „Isch wees jetzt net, wie ich misch ins Bett lege soll“, kommentiert er danach voller Humor die Frage, wie er sich angesichts dieser ungewöhnlichen Auszeichnung fühlt. Aber Projektentwickler Egon Scheuermann will damit eben „den Käfertaler Bub ehren, der viel für den Stadtteil und ganz Mannheim gemacht hat“, wie er sagt.

Den „Roten“ drei Mal unterlegen

Denn Hartung hat immer beides verbinden können: die starke lokale Verwurzelung als engagierter, ja glühender Lokalpatriot und das Auftreten und Agieren als weit über die Stadt hinaus erfolgreicher Manager. Nie hat er verleugnen wollen, dass er einer alt eingesessenen, von der Landwirtschaft geprägten Familiendynastie entstammt – aber doch bewiesen, dass er mehr kann.

Zunächst ist er ab 1965 Stadtrat für die CDU, 14 Jahre Vorsitzender der CDU-Gemeinderatfraktion. Schon 1972 und 1980 tritt er als Kandidat bei den Oberbürgermeister-Wahlen an, doch er verliert im „roten“ Mannheim. Danach will er eigentlich in den Landtag. 1983 stirbt plötzlich SPD-Oberbürgermeister Wilhelm Varnholt. Seine Partei bekniet Hartung, doch noch mal anzutreten. Es läuft auch prima, er spürt Aufwind, bis kurz vor der Wahl die von der Kohl-Regierung verfügte Rentenkürzung bekannt wird. „Da ist mein Wahlkampf komplett zusammengebrochen“, sagt er heute noch verbittert.

Vom Aufseher zum Chef

Aber es tut sich für ihn eine neue, letztlich viel größere Chance auf. Denn es sind die Betriebsräte der damaligen Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (MVV), die 1988 nach Hartung rufen. Das Unternehmen ist in einer personellen Krise. Dem selbstständigen Rechtsanwalt und CDU-Politiker, Mitglied des Aufsichtsrates, trauen sie zu, die einstigen Stadtwerke in eine sichere Zukunft zu führen. Hartung weigert sich, sich zu bewerben – er wird dennoch engagiert. „Letztlich bin ich da glücklicher geworden und konnte mehr bewegen als in der Funktion des Oberbürgermeisters“, ist der 82-jährige rückblickend überzeugt.

Hartung wird zum zupackenden Unternehmer, der das arg behäbige kommunale Unternehmen gehörig auf Trab bringt. Früh erkennt er, was die von der EU verordnete Liberalisierung des Energiemarktes bedeutet – nämlich Wettbewerb. In dem kann ein kleines Stadtwerk nicht überleben. Also entwickelt er eine Vision und kommt auf die Idee, an die Börse zu gehen, so Kapital für Investitionen und Zukäufe zu bekommen.

Es ist ein neuer, für ein kommunales Unternehmen bisher völlig fremder Schritt. Um Hartung wird es einsam – aber er hat viel Mut, kämpft es durch. Im März 1999, vor genau 20 Jahren, ist es so weit. „Es war richtig, absolut“, ist er heute noch überzeugt: „Ich habe das Vermögen der Stadt vermehrt!“

Nicht nur beim Thema Börsengang. Denn er ist ein Kämpfer, kraftvoll, unbequem und ohne Scheu, anzuecken. Da legt er sich, wenn es sein muss, auch mit der eigenen Partei an. Ohnehin sei die heutige Kommunalpolitik „enttäuschend“: „Da ist doch kein Feuer mehr drin“ , bedauert er, der sich einst große, kontroverse Debatten mit Kontrahenten geliefert, sich aber abends auch wieder mit ihnen vertragen hat.

Einsatz für Hospizbewegung

Heute treibt ihn eher die Stadtgeschichte um, sie ist seine ganze Leidenschaft. Er gräbt sich ganz tief in Akten und Bücher, erforscht jüdische Schicksale, will sie dem Vergessen entreißen, die Verfolger entlarven – auch als Mahnung für nachfolgende Generationen. Das Forum für Vorträge bietet ihm gerne die Mannheimer Abendakademie. Dort ist Hartung stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates, verkörpert damit, dass in Mannheim die Bürgerschaft die Volkshochschule mitträgt.

Viel Zeit bringt er auch als Vorsitzender des Fördervereins St. Vincent Hospiz auf. Da wirbt er nicht nur Spenden ein, sondern will das Thema aus der Tabu-Ecke holen. „Die Hospizbewegung ist ein humanitärer Fortschritt, denn sie ermöglicht, Symptome zu lindern und dem Menschen bis zuletzt seine Würde zu geben“, so Hartung. Dennoch seien Hospize „grundsätzlich unterfinanziert“, klagt er und kämpft weiter – ganz so wie einst, nur an anderen Fronten, gegen Krankenkassen und für Spenden.

