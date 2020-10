Wertvoller Phosphor aus Klärschlamm

Mannheim.Wertvolles Phosphor aus trübem Klärschlamm gewinnen – das soll in der neuen Anlage gelingen, die der Mannheimer Energieversorger MVV auf der Friesenheimer Insel baut. Am Donnerstagmorgen erfolgte der Spatenstich für die Phosphor-Recycling-Anlage, rund 55 Millionen Euro soll sie kosten, sechs Millionen schießt das Land zu. Ende 2021 wird sie, so die Planung, in Betrieb gehen. Eine innovative

...