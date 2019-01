Ziel: Fernwärme ohne Kohle

Mannheim.Weil die Zahl der konventionellen Kraftwerke aufgrund der Energiewende in Deutschland sinkt, wollen die Mannheimer MVV Energie AG und die Stadtwerke Heidelberg gemeinsam nach neuen Wegen zur Fernwärme-Erzeugung suchen. Die Gründung eines entsprechenden Unternehmens, an dem beide gleichermaßen beteiligt sein sollen, sei beim Bundeskartellamt angemeldet worden, sagte ein MVV-Sprecher gestern. Die Gesellschaft soll wärme.netz-werk Rhein-Neckar GmbH heißen und ihren Sitz in Heidelberg haben. Mit der Freigabe des Vorhabens durch das Kartellamt ist Mitte Februar zu rechnen.

Kilometerlange Leitungen

Fernwärme kommt in Deutschland derzeit überwiegend aus der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung, also der gemeinsamen Erzeugung von Strom und Wärme in Kraftwerken. Dadurch wird die eingesetzte Energie wesentlich effizienter genutzt als bei getrennter Erzeugung. In der Region kommt die Fernwärme überwiegend vom Grosskraftwerk Mannheim (GKM) und wird mittels Heißwasser über ein kilometerlanges Rohrleitungssystem zum Beispiel direkt zu den Haushalten in Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen oder Speyer gebracht.

Im Rahmen der Energiewende werden in Deutschland konventionelle Kraftwerke wie das GKM allerdings nach und nach vom Netz genommen und durch erneuerbare Energien ersetzt. Deshalb suche man bereits jetzt nach alternativen Möglichkeiten zur Erzeugung der Fernwärme, sagte der MVV-Sprecher. „Wir werden künftig nicht nur eine Wärmequelle haben, sondern mehrere.“ Als Beispiele nannte er die Abwärme bei industrieller Produktion oder in Müllverbrennungsanlagen (wie auf der Friesenheimer Insel in Mannheim), Solarthermie und Biomasse-Kraftwerke.

Für Themen rund um solche Technologien solle das Gemeinschaftsunternehmen mit den Heidelberger Stadtwerken künftig eine Plattform sein, so der MVV-Sprecher. Welche gemeinsamen operativen Projekte schließlich daraus entstünden, werde man sehen. Es sei aber nicht geplant, die bisherigen Fernwärme-Aktivitäten der MVV in das neue Unternehmen einzubringen, betonte er.

Bei den Stadtwerken in Heidelberg freut man sich auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit den Mannheimern. „Durch die Kooperation mit der MVV im wärme.netz-werk können wir gemeinsam die Fernwärme im regionalen Kontext weiterentwickeln. Das hilft uns, unsere anspruchsvollen Ziele für mehr grüne Wärme und somit für mehr Klimaschutz erreichen zu können,“ sagte eine Sprecherin.

