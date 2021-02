Zwischen Zukunftshoffnung und Erdbeben-Angst

Sicherlich der bekannteste Fall, obwohl es sich in der Kommune bei Freiburg um oberflächennahe Geothermie gehandelt hat. Denn um das Rathaus mit Erdwärme zu versorgen, wurde 2007 „nur“ bis zu 140 Meter tief gebohrt. Doch die Bohrung missglückte, Wasser drang in eine Erdschicht, die sich in Gips verwandelte und aufquoll. Die Folge: Der Boden hob sich laut Bürgermeister um bis zu 62 Zentimeter, etwa 270 Gebäude wurden beschädigt.

Landau

2007 entstand hier das erste Geothermie-Kraftwerk in Rheinland-Pfalz. Seither gab es dort nach Angaben des Landesamts für Geologie und Bergbau 58 Erdbeben, die im Zusammenhang mit der Anlage standen. Das größte hatte eine Stärke von 2,7. Bei zwölf Gebäudeschäden konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie dadurch entstanden sind. Zudem hob sich 2014 der Boden in der Umgebung um mehrere Zentimeter: Experten vermuteten als Grund eine undichte Verrohrung.

Vendenheim

Zuletzt für Aufsehen gesorgt hatten im November und Dezember Erdbeben rund um Straßburg. Eines davon hatte eine Stärke von 3,59. Ausgelöst worden sind sie mutmaßlich durch ein Geothermie-Projekt in Vendenheim, das daraufhin gestoppt wurde.

Basel

Auch in der Schweiz hat man negative Erfahrungen mit der Erdwärme gesammelt. 2006 bebte rund um Basel die Erde mit einer Stärke von 3,4. Als Ursache gilt ein Geothermie-Projekt, bei dem das Gestein in der Tiefe mittels Wasserdruck durchlässig gemacht werden sollte. Das Vorhaben wurde daraufhin eingestellt. mig